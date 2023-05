Heracles Almelo haalt kampioenschap in Keuken Kampioen Divisie binnen

Vrijdag, 19 mei 2023 om 22:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:40

Heracles Almelo heeft zich vrijdagavond verzekerd van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Lammers wist dat drie punten tegen Jong Ajax in principe voldoende zouden zijn en haalde die met een 2-0 zege binnen. Het duel lag tien minuten stil vanwege vreugdebier op het veld na de tweede goal. Concurrent PEC Zwolle haalde met de grootste moeite een 2-3 overwinning weg bij Helmond Sport, maar kwam op doelsaldo tekort voor de titel. Beide ploegen promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie, zo was al langer bekend.

Heracles Almelo - Jong Ajax 2-0

Na het nodige vuur- en opruimwerk kon de kampioenswedstrijd voor Heracles los. De gevreesde 'grote' namen bleven bij Jong Ajax achter in Amsterdam, toch kregen de beloften twee enorme kansen in de openingsfase. Eerst stuitte Ar'Jany Martha een-op-een op Michael Brouwer, daarna gleed de vrije rechtsbuiten van Jong Ajax de bal naast uit een lage voorzet. Heracles maakte het in de 24ste minuut wél meteen af. Samuel Armenteros versnelde eenvoudig langs Olivier Aertssen en prikte de bal beheerst in de verre hoek: 1-0.

Feest in Almelo, blijdschap bij Jan Smit ???? pic.twitter.com/lJmsgAkTwE — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2023

Anas Ouahim miste tien minuten voor rust een grote kans op de volgende Heracles-treffer door over te vuren. Jong Ajax zette in de tweede helft aanvankelijk enigszins aan, maar kwam niet tot kansen. De voor Heracles bevrijdende 2-0 viel in de 72ste minuut. Emil Hansson bracht de bal na een versnelling voor, waarna Lucas Schoofs binnengleed. Vanwege het inmiddels beruchte vreugdebier dat op het veld kwam bij het juichen lag de wedstrijd tien minuten stil. Heracles snakte naar het eind en gaf nog een enorme kans weg aan Christian Rasmussen, die verijdeld werd door Brouwer.

Helmond Sport - PEC Zwolle 2-3

PEC Zwolle moest op zoek naar doelpunten en slaagde daar vrijwel direct in. Lennart Thy kopte in de zeventiende minuut uit een voorzet van Harris Medunjanin hard binnen: 0-1. De ploeg van Dick Schreuder had zich daarvoor al kwetsbaar getoond en liep na de openingsgoal twee keer simpel in het mes bij Helmond. Lage voorzetten van respectievelijk Eros Maddy en Jarno Lion werden beide simpel ingetikt door Martijn Kaars: 2-1 bij rust. Tussen die goals van Helmond door raakte Thy overigens nog wel de lat.

Een emotioneel afscheid voor Thomas van den Belt bij 'zijn' @peczwolle ??#helpec pic.twitter.com/Ab7AAOWdVP — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2023

PEC was in de eerste helft Bram van Polen kwijtgeraakt na een vervelende botsing met een tegenstander. De aanvoerder liep daarbij een bloedende hoofdwond op. PEC zocht in de tweede helft opnieuw de aanval en kwam binnen het uur spelen op gelijke hoogte. Een voorzet van Bart van Hintum werd ingetikt door Thy: 2-2. Anthony Fontana miste in de laatste speelminuut uit een volley dé kans op de winst voor PEC door recht op doelman Mike Havekotte te schieten. De drie punten kwamen er in blessuretijd alsnog voor de bezoekers, toen de bal na een vrije trap in de zestien bleef liggen. Invaller Sven Zitman schoot binnen: 2-3. Thomas van den Belt, die naar Feyenoord vertrekt, nam na het laatste fluitsignaal in tranen afscheid.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 38 27 4 7 61 85 2 PEC Zwolle 38 27 4 7 56 85 3 Almere City FC 38 21 7 10 17 70 4 Willem II 38 19 11 8 28 68 5 MVV Maastricht 38 18 5 15 0 59 6 NAC Breda 38 18 5 15 0 59 7 VVV-Venlo 38 16 10 12 5 58 8 FC Eindhoven 38 16 10 12 4 58 9 Telstar 38 14 11 13 -13 53 10 De Graafschap 38 15 7 16 10 52 11 Jong AZ 38 14 9 15 2 51 12 ADO Den Haag 38 13 12 13 -6 51 13 Jong Ajax 38 12 10 16 -3 46 14 Jong PSV 38 12 9 17 -4 45 15 Roda JC Kerkrade 38 12 7 19 -10 43 16 Helmond Sport 38 11 10 17 -18 43 17 TOP Oss 38 10 7 21 -31 37 18 FC Dordrecht 38 9 8 21 -27 35 19 FC Den Bosch 38 10 5 23 -39 35 20 Jong FC Utrecht 38 7 7 24 -32 28