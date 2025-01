Heracles Almelo heeft zondag op bezoek bij Almere City drie hele belangrijke punten gepakt: 0-2. De ploeg van trainer Erwin van de Looi speelde niet groots, maar werd geen moment in de problemen gebracht door het machteloze Almere. Het opvallendste moment van de wedstrijd was de 0-2 van Jizz Hornkamp. In de aanloop naar die treffer nam Brian De Keersmaecker de bal namelijk met zijn arm mee, maar dat werd niet geconstateerd door de arbitrage. Ook de VAR greep niet in.

Almere had van trainer Jeroen Rijsdijk de opdracht gekregen om de bal aan de bezoekers uit Almelo te laten en loerden op een snelle uitbraak. De eerste kansjes waren echter voor Heracles, dat na een klein half uur spelen de voorsprong pakte.

Het was debutant Mats Rots die vanaf eigen helft een dribbel inzette, waarbij hij drie spelers van Almere te slim af was. De linksback trok naar binnen en haalde met zijn rechter prachtig uit. In de verre hoek was doelman Nordin Bakker kansloos: 0-1.

Daarmee werd Rots met zijn 18 jaar en 314 dagen de tweede jongst scorende debutant ooit voor Heracles. Alleen Diego Biseswar was nog jonger (18 jaar en 165 dagen). In het restant van de eerste helft kroop Almere wat meer uit de schulp, maar echt grote kansen leverde dat niet op.

In het tweede bedrijf nam Almere steeds meer het heft in handen en ging het op zoek naar de gelijkmaker. Na een goed teruggetrokken bal van Thom Haye werd Thomas Robinet in stelling gebracht, maar zijn inzet werd geblokt. Verder moest het gevaar met name komen van invaller Kornelius Hansen.

Heracles creëerde ook nog wel wat mogelijkheden. Dat resulteerde na zeventig minuten in de genadeklap voor Almere. Jizz Hornkamp kopte een voorzet van Brian De Keersmaecker geweldig binnen en tekende daarmee voor de 0-2. Echter maakte De Keersmaecker in de aanloop naar dat doelpunt hands, dat niet werd waargenomen door de arbitrage. Ook de VAR leek het te zijn ontgaan.

Zo was de wedstrijd twintig minuten voor tijd gespeeld. Heracles kwam niet meer in de problemen en klimt door de zege naar plaats 14 in de Eredivisie. Ook moeten de Almeloërs het restant van de wedstrijd tegen nummer 15 FC Groningen (1-1 tussenstand) nog uitspelen. Almere verkeert op plaats 17 in heel zwaar weer.

Brian De Keersmaecker nam de bal in aanloop naar de 0-2 bewust met de arm mee, een moment dat gemist werd door de VAR.