Henk Spaan voorziet Alex Kroes van transferadvies: Ajax moet speler uit de Eredivisie terugkopen

Als het aan Henk Spaan ligt, keert Enric Llansana (Go Ahead Eagles) terug naar Ajax. De columnist van Het Parool geeft de controlerende middenvelder een 8 voor zijn optreden in de gewonnen finale van de TOTO KNVB Beker.

Spaan is onder de indruk van wat Llansana dit seizoen laat zien. “Hij maakte in de Eredivisie tot nu toe vier doelpunten en gaf twee assists, wat voor een nummer zes heel aardige cijfers zijn.”

De journalist zag Llansana tientallen keren spelen in de jeugd van Ajax, maar was niet overtuigd. Spaan geeft toe dat hij het wellicht verkeerd gezien heeft. “Het was in de twee wedstrijden tegen PSV dat hij ging opvallen.”

“Llansana verliest de bal niet, draait de goede kant uit zodat hij in kleine ruimtes kan worden aangespeeld, mede dankzij een fijnbesnaarde techniek, en, belangrijk, ‘hij ziet het’. Weet je wat? Laat Ajax hem toch maar terugkopen”, besluit Spaan.

De 24-jarige Llansana speelde tussen 2012 en 2022 op Sportcomplex De Toekomst. Na 61 wedstrijden in Jong Ajax nam Go Ahead hem in de zomer van 2022 transfervrij over.

In Deventer groeide Llansana uit tot een uitstekende middenvelder in de Eredivisie. Bij Go Ahead ligt hij tot medio 2026 vast.

Transfermarkt schat de huidige waarde van Llansana op zo’n 3 miljoen euro. Afgelopen winter liet Go Ahead aanvaller Oliver Edvardsen naar Ajax vertrekken.