Henk Spaan snapt Van Hooijdonk totaal niet: ‘Waarom krijgt hij de schuld van tegengoal Nederlands elftal?’

Pierre van Hooijdonk wijst Xavi Simons en Matthijs de Ligt als hoofdverantwoordelijken aan voor de treffer van Bosnië en Herzegovina in het Nations League-duel met het Nederlands elftal. Halverwege gaat Oranje weliswaar met 2-1 aan de leiding, maar het onderwerp van gesprek is met name de tegengoal. Journalist Henk Spaan is het overigens absoluut niet eens met de analyticus.

Nederland kwam in de dertiende speelminuut al op voorsprong. Een schot van Xavi Simons werd gekraakt en vloog via een Bosnisch been de lucht in, waarna Zirkzee het snelst reageerde en met de achterkant van zijn hoofd raak kopte: 1-0.

Bosnië en Herzegovina kwam in minuut 27 langszij. Denis Huseinbasic werd op het middenveld volledig over het hoofd gezien door het Oranje-blok, waarna hij alle tijd had om de diep lopende Ermedin Demirovic in te spelen. Oog in oog met Verbruggen faalde de spits niet: 1-1.

Enkele minuten voor rust herstelde Oranje de voordelige marge. Zirkzee liet zich uit de spits zakken om de bal te ontvangen. Hij vond Reijnders tussen de linies, waarna de creatieveling zijn tegenstander voorbij dribbelde en van dichtbij de 2-1 kon maken.

Van Hooijdonk maakt in de studio van de NOS duidelijk dat Simons en De Ligt veel meer hadden kunnen doen. “Het was zeker knullig. Simons vind ik goed spelen, maar hij kiest er bij de goal voor om uit te stappen en dan is zijn man helemaal vrij. Van Dijk en De Ligt moeten dan dat gat kleiner maken en met name De Ligt…”, aldus Van Hooijdonk.

In een reactie op X laat Spaan weten dat hij niet snapt waarom de oud-spits naar Simons wijst. “Hoezo krijgt Simons nu de schuld? Dit was de man voor een verdedigende middenvelder. Álvarez was dit nooit gebeurd. Waar was Schouten?”, schrijft de journalist.

Bij het doelpunt had Schouten al een man, want hij ontfermde zich over Armin Gigovic.