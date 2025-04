Henk Spaan komt met 'feit' over AZ-verdediger Wouter Goes: 'Hij spoort voor geen meter'

Wouter Goes krijgt een 3 van Henk Spaan. In zijn rubriek Spaan geeft punten namens Het Parool haalt de columnist uit naar de jonge verdediger van AZ.

Spaan neemt in zijn recensie over Goes absoluut geen blad voor de mond. De Ajax-supporter heeft zich overduidelijk geërgerd aan de twintigjarige Amsterdammer.

“Een psycholoog mag nooit op afstand diagnosticeren, dus ik ook niet, ik ben niet eens psycholoog. Ik ga me ver houden van vaktermen, maar: ‘die gast spoort voor geen meter’ over Goes is geen diagnose maar een feit”, aldus Spaan.

Spaan heeft genoten van de penalty die Mats Deijl, aanvoerder van Go Ahead Eagles, in minuut 99 nam. “Goes krijste van alles naar Deijl door zijn toetervormige hand. Moet je net Mats hebben. Schouderophalend schoot hij raak. Goes voor lul, zoals wel vaker.”

Het is niet de eerste keer dat Spaan uithaalt naar Goes. De journalist vindt hem een goede voetballer, maar stoort zich aan zijn gedrag.

“Hoe vaak ik ook moet lachen om de tackles van Goes, geef me toch maar het overzicht en het gebrek aan hysterie van Sutalo”, schreef Spaan vorige maand na Ajax - AZ (2-2).

Spaan vond destijds dat Goes zich opmerkelijk gedroeg in de Johan Cruijff ArenA. “Bij AZ is de clubcultuur anti-Ajax. Dan word je vanzelf Calimero.”