'Hij schreeuwde om vervanging bij Ajax, hij krijgt een 4'

Henk Spaan is logischerwijs allerminst te spreken over het optreden van Ajax in het verloren bekerduel met AZ (2-0). Niet alleen Brian Brobbey legde een zwakke wedstrijd op de mat in de ogen van de columnist, want ook Mika Godts stelde hem teleur.

AZ plaatste zich dinsdagavond ten koste van Ajax voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In Alkmaar was de ploeg van trainer Maarten Martens met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers dankzij doelpunten van Wouter Goes en Meerdink.

Een van de uitblinkers was Goes, die ook in verdedigend opzicht zijn mannetje stond. Hij dekte Brobbey, die geen moment in de wedstrijd kon komen door het sterke optreden van de verdediger van AZ. Spaan bespeurde ‘desinteresse’ bij Brobbey, zo schrijft hij in zijn column voor Het Parool.

“Alex Kroes zei dat hij precies wist wat er speelde in Ajax’ kleedkamer. Twijfel beving me, kijkend naar de spelers in het veld. Ik bespeurde onvrede, misschien waren ze zelfs de onvrede voorbij en was het stadium van desinteresse ingetreden. Brobbey was niet eens kwaad toen hij werd gewisseld.”

“Hij had het moeilijk gehad tegen Goes maar was nooit kansloos geweest”, vervolgt Spaan. “Goes, een soort Italiaan à la Riccardo Ferri, moest Brian zelfs een keer laten gaan toen schoppen of trekken niet meer hielp.”

“Niet één fatsoenlijke bal kreeg Brobbey van de gelauwerde Mika Godts, wiens spel schreeuwde om vervanging. Vergelijk de invalbeurt van Buurmeester eens met de invallers bij Ajax.”

“Terwijl de Amsterdammers het lieten bij sjokken, sprintten de tegenstander de vonken uit hun kicksen. Is er al een straftraining ingelast? ‘We moeten harder worden’, zei Kroes. Show, don’t tell”, aldus Spaan.