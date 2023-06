Henk de Jong werkt langzaam maar zeker toe naar rentree bij Cambuur

Donderdag, 1 juni 2023 om 15:02 • Guy Habets

Henk de Jong zal de komende periode vaker zijn gezicht laten zien bij SC Cambuur. Dat meldt Voetbal International. De Fries legde in oktober 2022 zijn functie als hoofdtrainer neer vanwege gezondheidsproblemen. Destijds kampte De Jong met een cyste in zijn hoofd, waarna de oefenmeester in maart van dit jaar werd geopereerd. Zijn klachten zijn ondertussen flink verminderd.

De Jong zal voorlopig een ambassadeursfunctie gaan vervullen voor Cambuur, zo valt te lezen bij VI. Daarnaast zal hij zich ook bezig gaan houden met diverse commerciële activiteiten. De oefenmeester probeert nu al zo vaak mogelijk aanwezig te zijn in Leeuwarden en dat zal de komende periode dus een officieel karakter gaan krijgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Algemeen directeur Ard de Graaf ziet de toekomst positief in. "Henk zit op dit moment nog in de ziektewet, maar het gaat de goede kant op met hem. Hij laat regelmatig zijn gezicht zien op de club en is enthousiast en betrokken. Het is vooral zaak dat Henk weer helemaal fit wordt. Dat zal stapje voor stapje gaan. Dat Henk de komende periode op commercieel vlak weer wat dingen voor de club kan gaan doen, als gezicht van Cambuur, is een heel mooie aanzet."

De Jong zelf hoopt dat hij op termijn het hoofdtrainerschap weer op zich kan nemen. De Drachtster zwaaide sinds 2019 de scepter in de hoofdstad van Friesland, nadat hij eerder tussen 2014 en 2016 ook al coach was bij Cambuur. In 2021 leidde hij de club naar de Eredivisie. Daarnaast was De Jong tussen 2017 en 2019 werkzaam bij De Graafschap, waarmee hij ook promoveerde.