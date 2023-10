Hendriks stoort zich niet aan afzwaaier Gaaei: ‘Wat ik erger vind eigenlijk... ’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 23:40 • Rian Rosendaal

Johan Derksen is vrijdagavond in Vandaag Inside niet alleen kritisch op het functioneren van interim-trainer Hedwiges Maduro. Ook Steven Berghuis en Steven Bergwijn krijgen een onvoldoende van De Snor. Tafelgenoot Hélène Hendriks vindt zelfs dat Bergwijn geen aanvoerder zou moeten zijn van het huidige Ajax.

Hendriks zag rechtsback Anton Gaaei een voorzet geven die richting het uitvak van Ajax vloog, tot hilariteit van onder meer René van der Gijp. "Hij verdedigde helemaal verder niet zo slecht. Wat ik erger vind eigenlijk is de aanvoerder, Bergwijn", benadrukt de kritische Hendriks direct. "Die hebben we dus totaal niet gezien (tegen Brighton & Hove Albion, red.). Logisch ook, want die bal kwam daar ook niet."

"Maar die maakt al weken geen enkele diepte en sluit ook helemaal niet aan bij Brobbey, en kruipt er ook niet achter. Dan denk ik: Ja, als aanvoerder mag je wel wat meer laten zien. En dat valt me wel tegen." Derksen is het eens met de lezing van Hendriks. "Bergwijn én Berghuis zijn de personalities, maar die nemen het team helemaal niet op sleeptouw. Die lopen alleen maar meewarig met hun hoofd te schudden, zo van: 'Het ligt niet aan ons, maar het is een puinhoop'".

De bewuste afzwaaier van Anton Gaaei in beeld gebracht.

Berghuis

Derksen zoomt vervolgens in op Berghuis met een zeer kritische noot. "Ik heb twijfels over die jongen, want haast iedere trainer klaagt dat hij niet deugt en dat hij achter zijn rug loopt te rommelen enzo. En als hij opgesteld stond bij Steijn, deed hij er geen flikker aan. Het kan geen toeval zijn dat alle trainers hem een beetje wantrouwen Ik denk dat het een beetje een achterbakse jongen is."

Presentator Wilfred Genee vraagt aan Van der Gijp of hij de mening van Derksen deelt. "Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat hij Dickie (Advocaat, red.) het leven moeilijk maakte bij Feyenoord. Dat vonden ook heel veel mensen daar, dat Dick dat niet verdiende." Hendriks is het eens met de kritiek op Berghuis, maar neemt hem ook enigszins in bescherming.

"Maar los wat je van Berghuis vindt: het is een hartstikke zwak verhaal als je hiermee naar De Telegraaf gaat en zegt: 'We willen hem eruit hebben', verwijst de verslaggever naar de berichtgeving dat Steijn intern zou hebben aangegeven dat hij van Berghuis af wilde. "Dat ettert dus blijkbaar door en dan snap ik niet dat je die jongen niet eerder hebt geïnformeerd hoe je over hem denkt of wat je van hem vindt. En dat dat dan zo in de krant komt. Dat vind ik heel zwak. Dan heb je zelf ook steken laten vallen, want dan heb je hem daar ook niet in begeleid", legt Hendriks de schuld van alle onrust deels bij de Ajax-leiding.

Reactie Berghuis

Berghuis reageerde donderdag bij Veronica op de vermeende slechte werkrelatie met Steijn. "Blijkbaar had Maurice iets meer moeite met mijn persoonlijkheid. That’s it eigenlijk. Ik zou het open en eerlijk vertellen, dus niet zoals Steijn heeft gedaan. Dat heeft hij niet gedaan. Wat moet ik verder zeggen? Ik ben wie ik ben en daar ben ik trots op."