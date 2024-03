Henderson wordt uitgelachen om belachelijke vrije trap tijdens Sparta - Ajax

Ajax heeft het lastig op Het Kasteel. De Amsterdammers staan na de eerste helft tegen Sparta Rotterdam op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Arno Verschueren. Op X is een erg opvallende vrije trap van Ajax-middenvelder Jordan Henderson (die als verdediger speelt) onderwerp van gesprek.

Ajax mocht zes minuten voor rust op een gevaarlijke plek aanleggen voor een vrije trap. Niet specialist Branco van den Boomen, maar Henderson ging achter de bal staan. De Engelsman verraste door de vrije trap kort te nemen op Kenneth Taylor, die de bal met één aanraking weer klaarlegde voor Henderson.

De variant faalde jammerlijk, want het schot dat Henderson vervolgens loste strandde in het blok bij de Sparta-defensie. Doelman Nick Olij kon de bal uiterst simpel vangen.

Henk Spaan vraagt zich op X af waarom Henderson überhaupt achter de bal ging staan. "Waarom neemt Henderson de vrije trap als Van den Boomen naast hem staat? Hoepel op!"

Ook ESPN-analist Kees Kwakman is die mening toegedaan. "Ik snap hier helemaal niks van. Ik weet niet of Henderson veel vrije trappen heeft gemaakt in zijn carrière, maar Van den Boomen moet hier de bal gewoon opeisen. Die moet zeggen: 'Ik heb weet ik hoeveel vrije trappen gemaakt in Frankrijk bij Toulouse...'"

