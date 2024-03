Henderson reageert op pijnlijke spreekkoren richting hem tijdens Villa - Ajax

Jordan Henderson is niet onder de indruk van de spreekkoren over hem tijdens het Conference League-duel tussen Aston Villa en Ajax (4-0). De fans van Aston Villa zongen onder meer 'There's only one greedy bastard' over de Engelse middenvelder, die daar na afloop van het duel bij Veronica op reageerde.

Afgelopen zomer maakte Henderson de overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq, en die transfer kwam hem op veel kritiek te staan. Met name vanwege de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië.

Inmiddels voetbalt Henderson bij Ajax, maar de fans in Engeland zijn zijn overstap naar Al-Ettifaq nog niet vergeten. Dat merkte hij ook tijdens het duel met Aston Villa, waar fans hem toezongen met de tekst 'There's only one greedy bastard' ('Er is maar een hebberige klootzak').

"Nee, dat had geen invloed op me", reageert Henderson naderhand desgevraagd bij Veronica. "Dat is voetbal. Aston Villa is een fantastische club, met fantastische fans en een goed team. Ik wens ze het beste."

Vrijdag werd ook bekend dat Henderson is opgeroepen voor de komende interlandperiode met Engeland. "Dat is iets om trots op te zijn. Maar vandaag was ik helemaal gefocust op deze wedstrijd, en helaas was het een moeilijke avond."

"Bij de 1-0 zaten we gewoon nog in de wedstrijd, helemaal in de eerste helft. We eindigden de eerste helft goed. Toen we de tweede goal tegen kregen, een rode kaart kregen en ook nog twee of drie blessures opliepen, leek alles mis te gaan", analyseert hij.

Gefrustreerd richting zijn teamgenoten raakte Henderson niet. "We kijken allemaal naar onszelf. We weten wat we beter hadden kunnen doen. En zoals ik al zei: helemaal na de 2-0 werd het heel moeilijk voor ons."

