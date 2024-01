Henderson krijgt zijn gewenste rugnummer niet bij Ajax: ‘Maar ik snap het’

Jordan Henderson gaat bij Ajax met rugnummer 6 spelen, zo werd donderdagavond bekend tijdens zijn presentatie in de hoofdstad. In zijn eerste interview met de clubkanalen vertelt de 33-jarige Engelsman dat rugnummer 14 eigenlijk ‘zijn’ nummer is, maar dat nummer wordt aan geen enkele speler toegewezen bij Ajax.

De komst van Henderson naar de Amsterdammers hing al ruim een week in de lucht. Donderdagavond bevestigde Ajax de komst van de voormalig aanvoerder van Liverpool, die zijn contract bij het Saudi-Arabische Al-Ettifaq liet ontbinden om de stap naar Nederland te kunnen maken.

Henderson heeft een contract tot medio 2026 getekend in de Johan Cruijff ArenA en praat met de clubkanalen van de Amsterdammers over zijn rugnummer en rol in het elftal. “Of ik rugnummer 6 krijg? Ik geloof het wel, ja.”

“Natuurlijk ben ik daar blij mee. Ik maak me niet zo druk om rugnummers. Veertien is mijn nummer, maar dat is natuurlijk een iconisch nummer hier (door Johan Cruijff, red.). Ik kwam erachter dat geen enkele speler dat rugnummer hier krijgt bij Ajax”, zegt Henderson.

“Het wordt niet meer gebruikt vanwege Cruijff, wat heel begrijpelijk is”, vervolgt de rechtspoot. “Iedereen hier zei dat ze mij rugnummer zes wilden geven en dat vond ik helemaal goed. Het is mijn zoons verjaardag en het nummer waarmee mijn vader speelde toen hij jong was, dus hopelijk is het een goed voorteken.”

Henderson is door Ajax gehaald om de nummer 6-positie van de nodige kwaliteit en ervaring te voorzien. De 81-voudig international laat weten dat hij ook ‘op acht’ kan spelen. “Ik geloof dat Ajax wil dat ik op zes speel om het spel zo goed mogelijk van verdediging naar aanval te koppelen en zo te doen wat ik al een tijdje op die positie doe.”

Reactie van John van ’t Schip

Trainer John van ‘t Schip is blij met de komst van Henderson, zo liet hij eerder op de avond al weten. “We wilden graag een ervaren middenvelder met leiderschapskwaliteiten. Mede vanwege blessures zochten wij ook iemand die er direct kan staan. Henderson is zo’n speler."

"Zijn komst betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Zowel binnen als buiten het veld is een voetballer van dit kaliber bovendien belangrijk voor de vele jonge spelers. Hij is Engels international en heeft met Liverpool de Champions League en veel andere prijzen gewonnen. Ik ben blij met zijn komst en ik denk dat het heel goed is voor onze club dat hij vanaf vandaag Ajacied is."

