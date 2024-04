Hélène Hendriks brengt bij Vandaag Inside slecht nieuws voor Robin van Persie

Hélène Hendriks denkt niet dat Robin van Persie de nieuwe trainer van sc Heerenveen wordt. De presentatrice vertelt vrijdagavond bij Vandaag Inside dat ze weet welke kandidaat het waarschijnlijk wel gaat worden: Rick Kruys. Hendriks brengt het nieuws wel met een kleine slag om de arm.

Al vroeg in de tweede seizoenshelft van de huidige jaargang maakten Heerenveen en diens huidige hoofdtrainer, Kees van Wonderen, bekend na dit seizoen uit elkaar te gaan. Sindsdien werden de Friezen aan de nodige trainers gelinkt.

Met name Maurice Steijn, Van Persie en Kruys zouden nadrukkelijk in beeld zijn bij de enige Eredivisie-club van Friesland. Alle kandidaten zijn naar verluidt reeds op gesprek geweest bij Heerenveen.

Voormalig topspits Van Persie stond volgens de berichtgeving te popelen om aan zijn eerste klus als hoofdtrainer te beginnen en had graag de stap naar het Abe Lenstra Stadion gemaakt. De keuze lijkt echter niet op de huidige jeugdcoach van Feyenoord te zijn gevallen.

Hendriks weet bij Vandaag Inside namelijk te melden dat Heerenveen in zee gaat met Kruys, vertrekkend oefenmeester van VVV-Venlo. "Ik heb één bron, dus het is een klein beetje onder voorbehoud", nuanceert de presentatrice haar eigen verhaal.

Kruys is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Limburg, nadat hij eerder assistent- en interim-trainer was bij FC Utrecht. VVV draait dit seizoen onder Kruys' leiding een wisselvallig seizoen.

De Venlonaren begonnen ondanks de penibele financiële staat van hun club sterk aan het seizoen. Inmiddels gaat het VVV minder voor de wind en moet het vrezen voor deelname aan de play-offs. Met 45 punten bezet het team van Kruys momenteel de dertiende plek.

