Hélène Hendriks kijkt op van harde woorden Van Basten over één Feyenoorder: 'Dit is dodelijk'

Marco van Basten is niet te spreken over het optreden van Thomas Beelen in de eerste helft tegen Girona. Feyenoord wist weliswaar knap met 2-3 te winnen van Girona in de Champions League, al lijkt het er voor de analist op dat niet iedereen het niveau aankan.

Voorafgaand aan de wedstrijd had Van Basten al duidelijk zijn twijfels bij het opstellen van Beelen. “Ik vind de opstelling van Feyenoord niet heel sterk. Die Beelen is een jonge jongen die het eigenlijk nog een beetje moet gaan leren”, zei de analist.

In de eerste helft van het duel met Girona maakte Beelen ook geen sterke indruk op Van Basten. “Hij gaat in de fout bij het doelpunt, en even daarvoor ook al.”

“Het is een jongen die zijn stinkende best doet, maar ik betwijfel of hij goed genoeg is voor Feyenoord. Je speelt nu in de Champions League, dus er wordt veel van je verwacht.”

“Hij doet zijn best en ik wil hem niet afvallen, maar...”, zegt Van Basten, die dan onderbroken wordt door Hélène Hendriks. “Dit is dodelijk. ‘Hij doet zijn best.’ Echt dodelijk.”

Van Basten benadrukt ook dat fouten in de defensie altijd uitvergroot worden. “Dat is het lullige bij verdedigers, want bij hen zie je vaak de mindere momenten. Een doelpunt, of iemand maakt een fout. Bij een aanvaller zie je het vaak alleen als die iets moois doet.”

Feyenoord deed woensdagavond uitstekende zaken in de Champions League. De Rotterdammers trokken een spectaculaire uitwedstrijd tegen Girona met veel pijn en moeite over de streep: 2-3. Feyenoord profiteerde van twee eigen doelpunten van Girona. Tussendoor scoorde ook Antonio Milambo. Feyenoorder Ayase Ueda miste een penalty, net als Girona-spits Bojan Miovski.