Heerenveen wordt overspoeld na komst topscorer aller tijden: ‘Huge transfer’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:23

SC Heerenveen heeft de komst van Ion Nicolaescu wereldkundig gemaakt. De Moldaviër komt over van Beitar Jerusalem en tekent een contract voor drie seizoenen tot de zomer van 2026. Nicolaescu is met twaalf interlandgoals topscorer aller tijden van de Moldavische nationale ploeg en moet in het Abe Lenstra Stadion Sydney van Hooijdonk doen vergeten.

De 24-jarige Nicolaescu maakte vorig seizoen grote indruk in de Israëlische competitie. De Moldaviër trof in 20 wedstrijden 14 keer doel, terwijl hij tevens 4 assists noteerde. In het nationale bekertoernooi was hij goed voor 3 doelpunten en 2 assists in 5 wedstrijden. Genoeg voor een hoge eindklassering in de competitie was het echter niet, daar Beitar als achtste eindigde. Wel wist de club het nationale bekertoernooi te winnen ten koste van Maccabi Netanya.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op de clubsite van Heerenveen spreekt Nicolaescu zijn waardering uit voor de Friese club. "Ik ben enorm dankbaar voor deze kans en het in mij gestelde vertrouwen", aldus de nieuwe spits. "Heerenveen is een club waar veel spitsen zich uitstekend hebben ontwikkeld. Ik ben vastberaden om hier hetzelfde pad te gaan bewandelen en kijk er ontzettend naar uit om hier te gaan spelen." Technisch directeur Ferry de Haan spreekt van een 'technisch vaardige spits met een goede loopactie en bewezen scorend vermogen'.

Reacties

Fans van Beitar Jerusalem zien met Nicolaescu een grote publiekslieveling vertrekken. De Israëliërs wensen hun doelpuntenmaker veel succes onder de tweet van Heerenveen. "Huge transfer. Jullie gaan genieten", schrijft iemand. Een ander: "Veel succes Nico, laat hen je niveau zien." Ook Beitar zelf reageert via Twitter: "We weten zeker dat jullie veel plezier aan hem gaan beleven. Hij gaat jullie admin laten zweten."

Ook op internationaal vlak timmert Nicolaescu aardig aan de weg. Namens het nationale team van Moldavië wist de spits 12 keer te scoren in 34 wedstrijden, waardoor hij topscorer aller tijden is. Eind juni kreeg Nicolaescu nog de schijnwerpers op zich gericht in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. De Polen leidden dankzij treffers van Robert Lewandowski en Arkadiusz Milik met 0-2, maar zagen die voorsprong verdampen door een dubbelslag van Nicolaescu.

Heerenveen beschikte vorig seizoen over Van Hooijdonk als aanvalsleider. De Bredanaar keerde na afloop van het seizoen terug naar Bologna, waar hij geen toekomst lijkt te hebben onder trainer Thiago Motta. Met Nicolaescu lijkt Heerenveen zijn gewenste opvolger te hebben gevonden. De centrumspits begon zijn carrière bij Zimbru Chisinau, waarna hij via Shakhtyor Soligorsk, FC Vitebsk, FC DAC 1904 en Maccabi Petah Tikva bij Beitar belandde.