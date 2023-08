Heerenveen wint tegen weinig overtuigend Utrecht tweede competitieduel op rij

Zondag, 20 augustus 2023 om 14:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:43

SC Heerenveen heeft zondagmiddag zijn tweede Eredivisie-wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Friezen speelden op bezoek bij FC Utrecht verre van overtuigend, maar kwamen na rust uit het niets op voorsprong via Osame Sahraoui, waarna Daniel Karlsbakk de eindstand diep in blessuretijd op 0-2 bepaalde. Door de zege klimt Heerenveen naar de tweede plaats, terwijl Utrecht puntloos hekkensluiter van de Eredivisie is.

Trainer Michael Silberbauer wijzigde zijn basiself ten opzichte van het verloren competitieduel met PSV (2-0) op één positie. Door een blessure van Taylor Booth mocht Marouan Azarkan het vanaf het eerste fluitsignaal laten zien. Bij Heerenveen zag Kees van Wonderen geen reden om wijzigingen door te voeren na de 3-1 overwinning op RKC Waalwijk.

De amusementswaarde in Stadion Galgenwaard lag in het eerste bedrijf extreem laag. De Domstedelingen kregen na 25 minuten een tegenvaller te verwerken nadat Modibo Sagnan de strijd geblesseerd moest staken. De Franse centrumverdediger werd vervangen door Nick Viergever. Verder dan afstandsschoten van Jens Toornstra (Utrecht) en Syb van Ottele (Heerenveen) kwamen beide ploegen in de eerste helft niet.

Na de rust veranderde er weinig aan het spelbeeld, tot Utrecht met een klein uur op de klok ineens enkele serieuze mogelijkheden aan elkaar reeg. Hidde ter Avest zag zijn doelpoging eerst op de lat belanden, waarna een inzet van Victor Jensen van de lijn werd gehaald. Anastasios Douvikas raakte vervolgens ook de lat. De kansenregen stopte bij een mogelijkheid voor Mats Seuntjes, die de bal rakelings langs de paal schoot.

Waar Utrecht in een kort tijdsbestek serieus aandrong, viel het doelpunt uit het niets aan de andere kant. Sahraoui liet zien sterk te zijn in de kleine ruimte om vervolgens met een verdekt schot via de binnenkant van de paal af te ronden: 0-1. Utrecht hoopte vervolgens via een slotoffensief nog een punt uit het vuur te slepen, maar wist de tweede nederlaag op rij niet te voorkomen. In de blessuretijd gooide invaller Karlsbakk het duel definitief in het slot met een van richting veranderd schot.