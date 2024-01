â€˜Heerenveen moet beter nadenken, ze hebben mij veel te makkelijk laten gaanâ€™

‘Heerenveen moet beter nadenken, ze hebben mij veel te makkelijk laten gaan’

SC Heerenveen heeft zichzelf een hele slechte dienst bewezen door vrijdagavond op bezoek bij Excelsior met 3-0 onderuit te gaan. Een van de doelpuntenmakers aan Rotterdamse zijde was Couhaib Driouech, voormalig jeugdproduct van de Friese club.

Driouech zette Excelsior al na een kwartier spelen op voorsprong op aangeven van Troy Parrott. "Het was een goede voorzet van hem", blikt de aanvaller terug bij ESPN. "Ik stond goed voor de goal. Hij gaf hem precies goed, dus ik hoefde hem alleen maar in te tikken."

"De eerste twintig minuten was Heerenveen goed aan de bal, maar wij wachtten goed af en verdedigden gedisciplineerd", gaat Driouech verder. "Wij weten dat we elke wedstrijd kansen krijgen. Gelukkig gingen ze vandaag binnen."

De laatste keer dat Excelsior een thuiswedstrijd wist om te zetten in een overwinning was op 1 oktober tegen Sparta Rotterdam. De zege op Heerenveen kwam dan ook als geroepen. "Ik denk dat wij altijd goed voetbal laten zien, alleen weten we de voorsprong vaak niet vast te houden", aldus Driouech.

Toekomst

De aanvaller durft niet met zekerheid te zeggen dat hij bij Excelsior blijft. "Ik voel me goed hier en zolang ik bij Excelsior ben zal ik alles geven voor de club. Maar ik weet het niet. Wat ik wil? Zoveel mogelijk scoren, assists geven en belangrijk zijn voor de ploeg."

Driouech is een jeugdproduct van Heerenveen. De aanvaller was tussen 2016 en 2021 actief in de opleiding van de Friese club en maakte er ook zijn profdebuut. Hij vindt dat de club hem te makkelijk heeft laten lopen.

"Dat heb ik vandaag wel bewezen. En de vorige keer ook. Ik denk dat ik ze nu twee keer pijn doe. Ze moeten beter nadenken", sluit de flankspeler af.

