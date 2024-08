Heerenveen knokt zich in slotfase naar verdiend punt tegen FC Utrecht

SC Heerenveen en FC Utrecht hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden in de Eredivisie. Het duel in het Abe Lenstra Stadion eindigde in 1-1. Ole Romeny zorgde al na drie minuten spelen voor de openingstreffer. De Friese gelijkmaker van nieuwkomer Jacob Trenskow liet op zich wachten tot minuut 82.

De verwachtingen zijn hoog gespannen dit seizoen in het Abe Lenstra Stadion, getuige ook het feit dat tegen Utrecht alle mogelijke stoeltjes waren verkocht. Van Persie kwam vorige week goed voor de dag met zijn ploeg tegen Ajax (1-0 verlies) en hoopte die lijn door te trekken tegen Utrecht.

Na drie minuten konden alle goede intenties echter al de prullenbak in, toen Romeny de bezoekers op voorsprong zette. De aanvaller stond precies op de goede plek om een klutssituatie achter doelman Mickey van der Hart in het doel te werken: 0-1.

Even leek het erop dat Heerenveen al binnen tien minuten tegen een volgende mokerslag aanliep, maar door de 0-2 van Paxten Aaronson ging een streep. De Amerikaan schoot fraai raak in de verre hoek na een individuele actie, maar zag Jens Toornstra buitenspel staan in aanloop naar de treffer.

Hoewel Heerenveen en Utrecht er geen aantrekkelijk schouwspel van maakten, vielen er in het eerste bedrijf toch de nodige kansen te noteren. Zo werd een schot van Toornstra gepakt door Van der Hart en schoot Luuk Brouwers op de vuisten van Vasilios Barkas.

De beste kans van Heerenveen in de eerste helft kwam op naam van Ilias Sebaoui. De aanvaller kon afronden voor een leeg doel nadat de Friese ploeg langdurig balbezit had, maar mikte over. Aan de overkant verzuimde Romeny zijn tweede van de avond te maken.

Van Persie greep halverwege het duel in en bracht Oliver Braude en Jacob Trenskow binnen de lijnen en dat bleek een goede zet. Laatstgenoemde, deze zomer overgekomen van Kalmar FF, raakte al snel de onderkant van de lat na een combinatie met Daniel Seland Karlsbakk.

Amper een minuut later was Karlsbakk zelf dicht bij de 1-1, maar hij zag Barkas knap redden na een inzet van dichtbij. Heerenveen bleef drukken en kreeg tien minuten voor tijd loon na werken. Ietwat gelukkig kwam de bal voor de voeten van Trenskow, waarna de Deen bij zijn eerste duel in het Abe Lenstra Stadion zijn rekening opende: 1-1.