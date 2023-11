Hattrickheld Sankoh heeft hartverwarmende bestemming voor wedstrijdbal

Zondag, 26 november 2023

Mohamed Sankoh heeft al een plekje in gedachten voor zijn tegen Almere City (0-5) verdiende wedstrijdbal. De aanvaller van Heracles Almelo bewaart hem namelijk niet in eigen huis, maar stuurt hem naar Afrika. "Dan mogen de kinderen daar er mee voetballen", glimlacht de in Sierra Leone geboren doelpuntenmaker.

Sankoh was drie keer trefzeker namens de Almeloërs en mocht na afloop dus traditiegetrouw een wedstrijdbal ophalen bij arbiter van dienst Jannick van der Laan.

Voor de camera's van ESPN wordt Sankoh gevraagd wat hij met de wedstrijdbal gaat doen. "Aan mijn moeder geven", reageert de aanvaller lachend.

"Zij stuurt de bal voor mij naar Afrika. Dan mogen de kinderen daar er mee voetballen", deelt de vleugelaanvaller zijn hartverwarmende geste.

De moeder van Sankoh keek op televisie mee hoe haar zoon drie keer scoorde. "Ik heb haar expres niet laten komen, want dan kan ik lekker zonder druk spelen", legt zoonlief uit.

"Ik ga haar zo even FaceTimen", besluit Sankoh met een grote glimlach op zijn gezicht. Zijn doelpuntendrift hielp Heracles aan een belangrijke driepunter.

De ploeg van trainer John Lammers won voor het duel met Almere City vijf competitiewedstrijden op rij niet. Door de zege tegen de Almeerders stijgt de promovendus naar de tiende plek.