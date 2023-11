Herboren Heracles walst dankzij hattrickheld Sankoh over Almere heen

Zondag, 26 november 2023 om 14:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:06

Heracles Almelo heeft zondag met ruime cijfers afgerekend met Almere City: 0-5. Een welkome opsteker voor de ploeg van John Lammers na de nederlagen tegen sc Heerenveen (3-0), PSV (0-6) en Fortuna Sittard (4-1). Mohamed Sankoh was met een hattrick de absolute uitblinker aan de zijde van Heracles.

Almere City was juist bezig aan een zeer sterke reeks: de ploeg van trainer Alex Pastoor was zes duels op rij ongeslagen in de Eredivisie en opgeklommen naar de dertiende plaats. Tegen Heracles ging het in het eigen Yanmar Stadion echter gruwelijk mis, mede door een slechte start en een vroeg tegendoelpunt.

Sankoh schoot in de derde minuut van dichtbij raak namens Heracles: 0-1. Even leek het op buitenspel van de aanvaller, maar het doelpunt werd niet afgekeurd door de arbitrage. Almere liet de teleurstelling snel achter zich en startte de jacht op de gelijkmaker. De thuisclub kwam een paar keer dichtbij, maar ging desondanks rusten met een minieme achterstand.

Almere City was ook na rust de bovenliggende partij qua balbezit en overwicht, maar in de omschakeling bleek Heracles dodelijk effectief. Halverwege de tweede helft werd Sankoh weggestuurd door Anas Ouahim en alleen voor doelman Nordin Bakker bleef de spits ijzig kalm: 0-2.

Mohamed Sankoh en Heracles maken gehakt van Almere City: 0-5! ??????#almher pic.twitter.com/FSgFICiThH — ESPN NL (@ESPNnl) November 26, 2023

Voor Almere was er geen weg meer terug toen Bakker met nog twintig minuten spelen grabbelde bij een inzet van Sankoh, waardoor Abdenego Nankishi van dichtbij de 0-3 kon aantekenen. Pastoor gooide in de slotfase Lance Duijvestijn en Yann Kitala voor de leeuwen, maar dat leverde niet het gewenste slotoffensief op.

Nankishi had het namelijk op zijn heupen en bracht ook de 0-4 van Heracles op zijn naam. De Duitser kapte Jochem Ritmeester van de Kamp uit en knalde raak in de linkerbenedenhoek. Het slotakkoord in Almere werd verzorgd door Sankoh, die met nog drie minuten te spelen zijn hattrick compleet maakte.

Een meer dan welkome overwinning dus voor Heracles na de forse nederlagen van voor de interlandperiode. De ploeg uit Almelo stijgt dankzij de vijfklapper van zondag naar de tiende plek. Voor Almere is het een flinke domper na de sterke reeks in de Eredivisie, al houdt men nog steeds aansluiting met de middenmoot.