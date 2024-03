Hato ontving bij Ajax plaagstootje van Bergwijn: â€˜Een leuke grap van hemâ€™

Hato ontving bij Ajax plaagstootje van Bergwijn: ‘Een leuke grap van hem’

Jorrel Hato heeft weloverwogen gekozen voor een nieuw contract bij Ajax tot medio 2028, zo legt hij dinsdag uit in gesprek met Ajax TV. De pas achttienjarige verdediger denkt dat hij nog heel veel kan leren in Amsterdam, waardoor een avontuur in het buitenland pas iets voor later is.

"Ik weet gewoon van mijzelf dat bij Ajax blijven goed voor mij is", beantwoordt Hato de vraag waarom hij ondanks het moeilijke seizoen Ajacied wil blijven. "Dit is pas mijn eerste jaar als basisspeler in de Eredivisie. En ik denk dat ik nog genoeg te leren heb hier."

"Voor mij was de keuze sowieso niet moeilijk om bij Ajax te blijven, zeker niet", benadrukt Hato nog maar eens. "Als je ineens zoveel wedstrijden achter elkaar niet wint, dan kan dat wat met je doen. Dan denk je er weleens anders over na. Maar als je het realistisch bekijkt, met mijn leeftijd en ontwikkeling, dan weet ik dat ik hier nog zeker goed zit."

Omgaan met geruchten

Hato gaat daarna in op de vraag hoe hij omgaat met transfergeruchten op met name internet. "Eigenlijk wel rustig. Ik probeer er niet teveel op te letten. Natuurlijk gebruik ik ook social media en zie ik ook van alles voorbijkomen."

"Het zijn natuurlijk mooie dingen als je leest dat grote clubs interesse hebben. Dat is leuk, vooral als je zo jong bent. Maar ik trek me daar verder niet zoveel van aan. Ik blijf er gewoon rustig onder. Het komt wel, ooit", zegt Hato op zelfverzekerde toon.

Rijbewijs

Dat Hato nog geen rijbewijs heeft, krijgt hij soms op spottende toon te horen van ploeggenoten. "Berghuis vroeg zich volgens mij af of je nog met de auto komt?", wil de verslaggever vanweten. "Bergwijn", antwoordt de jonge verdediger al lachend.

"Hij weet dat ik nog geen rijbewijs heb, dus dat was wel een leuke grap van hem." Hato heeft voor het behalen van zijn rijbewijs nog wel wat werk te doen. "Ik ben al twee keer gezakt voor mijn theorie. Maar het gaat me voor de zomer lukken. Ik hoorde dat het vroeger wat makkelijker ging en dat het nu veel moeilijker is. Maar het gaat goedkomen, ik ga het halen."

