Hartverwarmende video van Ajax-spits gaat viraal: ‘Brobbey is cultureel erfgoed’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax-spits en Oranje-international Brian Brobbey, die een prachtige rol speelt in een video van ESPN en de VriendenLoterij.

In de video, die op X meer dan 260.000 keer is bekeken, wordt de twaalfjarige Sem in de watten gelegd door zijn grootste helden. De jonge Ajax-fan had een kwaadaardige tumor in zijn hoofd, maar heeft zich daar dapper doorheen gestreden. Zijn grootste wens, het ontmoeten van Brobbey, is onlangs werkelijkheid geworden.

De beelden die ESPN deelt zorgen voor mooie reacties op X. Ook supporters van andere clubs zijn ontroerd door de beelden. PSV-fan Reza Athar is diep onder de indruk, zo blijkt uit zijn reactie. “Brobbey is club overstijgend, Brobbey is cultureel erfgoed.” Ook een supporter van Feyenoord doet zijn zegje. “Voetbal is meer dan een sport! Sem mega strijder.”

