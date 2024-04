Hartman pept Feyenoord-spelers op Ã©n heeft boodschap voor Het Legioen

Hartman pept Feyenoord-spelers op én heeft boodschap voor Het Legioen

Quilindschy Hartman komt op de dag van de finale in de TOTO KNVB Beker met een opbeurende boodschap richting zijn medespelers van Feyenoord. De linksback ontbreekt zondag in de eindstrijd in De Kuip tegen NEC vanwege een zware knieblessure. Hierdoor mist Hartman tevens het EK en wellicht ook de start van het nieuwe seizoen.

"Boys, ik wil jullie heel veel succes wensen vandaag met de bekerfinale", geeft Hartman via een video-item van Feyenoord mee aan zijn teamgenoten. "We hebben dit jaar super hard gewerkt om überhaupt zo'n wedstrijd te mogen spelen. Een finale is natuurlijk het allermooiste om te spelen."

"Ik baal er heel erg van dat ik niet met jullie kan strijden op het veld. En dat ik niet dat gif, dat jullie vandaag nodig hebben, kan geven", verwijst Hartman naar zijn langdurige revalidatie. "Maar ik weet zeker dat jullie ook zonder mij genoeg gif in het team hebben. En genoeg energie erin kunnen leggen om te winnen."

"Ik zal zeker in de kleedkamer zijn. En daarna op de tribune om jullie aan te moedigen en te ondersteunen waar nodig. Want wat ik zeg: ik weet zeker dat jullie ook zonder mij deze wedstrijd kunnen winnen", heeft de linksback vertrouwen in de bekerfinalist uit Rotterdam.

Hartman heeft tevens een boodschap voor het Feyenoord-Legioen. "Ik wens jullie heel veel plezier in het stadion. Geniet ervan. Het komt niet altijd voor dat je een finale mag spelen. Probeer ons naar de overwinning toe te schreeuwen. Ik zie jullie dadelijk in De Kuip. Succes, mannen!"

Herstel

Hartman liep op 31 maart opnieuw een zware knieblessure op tijdens het thuisduel van Feyenoord met FC Utrecht (4-2). De 22-jarige linksback kon daardoor een streep zetten door de rest van dit seizoen en het EK in Duitsland. Via Instagram liet Hartman onlangs zien dat hij samen met staflid Jasper van Kempen in Dubai is om te werken aan zijn langdurige herstel.

Voorafgaand aan het duel met FC Volendam (0-0) liet Feyenoord-trainer Arne Slot onlangs al blijken dat de blessure van Hartman ernstiger lijkt dan in eerste instantie gecommuniceerd werd. Voor de camera van ESPN liet de succescoach onder meer vallen dat hij hoopt dat Hartman in het kalenderjaar 2024 nog in actie komt namens de Rotterdamse landskampioen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties