Hartman over crisis bij Ajax: ‘Mensen vinden het prachtig, maar...’

Zaterdag, 11 november 2023 om 12:03 • Bart DHanis • Laatste update: 12:26

Quilindschy Hartman heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad verteld over zijn ploeggenoten bij Oranje en hoe hij tegen de situatie bij Ajax aankijkt. Ook vertelt hij een anekdote over de oefenwedstrijd tegen Benfica (2-1 winst), waarin hij 62 minuten lang duels uitvocht met Ángel Di María en spreekt hij zijn ambities uit.

Hartman maakte op 21 augustus 2022 zijn basisdebuut voor Feyenoord in het met 0-1 gewonnen uitduel met RKC Waalwijk. Sindsdien is hij nauwelijks weg te denken uit de basis van Arne Slot. “Ik denk dat ik nog beter kan. Ik hoop in de toekomst op een grote buitenlandse competitie. Ik wil dat meemaken.”

Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen speelde Feyenoord in De Kuip een oefenduel tegen Benfica. Di María was de directe tegenstander van Hartman. “Ik was benieuwd of hij gedisciplineerd genoeg zou zijn om telkens achter me aan te komen, nou dat was hij zeker. Tijdens de wedstrijd doe je alsof het normaal is, maar met vrienden heb ik het wel over voetballen tegen Di María, hoor.”

Sindsdien speelde de 22-jarige linksachter namens Nederland tegen Kingsley Coman en in de Champions League stond hij tegenover Antoine Griezmann en Ciro Immobile. “Ik geniet van spelen met en tegen de top. Het werkt verslavend. Als je het hebt meegemaakt, wil je het elke week ervaren.”

Het is daarom ook dat Hartman zijn ambities niet onder stoelen of banken steekt. “Natuurlijk verlang ik naar spelen in een grote competitie. Als Feyenoord in de Premier League zou spelen, zou ik hier nooit meer vertrekken.”

De in Rotterdam geboren Hartman mocht vorige maand zijn eerste interlands voor Oranje spelen. Hij scoorde zelfs de aansluitingstreffer in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Frankrijk. “Alle jongens bij Oranje zijn hele lieve gasten. Daardoor ga je ook anders tegen dingen aankijken.”

Hartman doelt op de situatie bij aartsrivaal Ajax. “Veel mensen in Rotterdam vonden dat prachtig, maar als je die spelers kent en spreekt, dan zie je dat het een pijnlijke periode is voor die jongens. Je gaat er dan vanuit menselijk oogpunt anders tegenaan kijken.”