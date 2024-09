Engeland heeft dinsdagavond een ruime overwinning geboekt in de Nations League. Op Wembley was het team van bondscoach Lee Carsley veel te sterk voor Finland: 2-0. Beide doelpunten kwamen op naam van Harry Kane, die zijn honderdste interland speelde voor the Three Lions.

Jordan Pickford stond op doel bij Engeland en de keeper had een viermansverdediging voor zich. De backs van dienst waren Rico Lewis (rechts) en Trent Alexander-Arnold (links), terwijl het defensieve hart werd gevormd door Ezri Konza en John Stones.

Het middenveld bestond uit Declan Rice en Angel Gomes; Anthony Gordon was de meest vooruitgeschoven middenvelder. Kane werd vanaf de flanken bediend door Jack Grealish en Bukayo Saka.

Engeland was veel sterker in de eerste helft, maar het verschil in kwaliteit werd nog niet tot uiting gebracht op het scorebord. Na rust werden de verschillen wel zichtbaar.

Na een klein uur spelen kreeg Alexander-Arnold de bal net buiten de zestien bij Kane, die direct uithaalde en hard door het midden raak schoot: 1-0. Ook de tweede treffer kwam op naam van de jubilaris.

Via Grealish en een steekpass van Alexander-Arnold kwam de bal bij Madueke, die een uitstekende voorzet afleverde bij Kane. De spits werkte de 2-0 binnen. Het was het debuut in de nationale ploeg voor Engeland, terwijl Kane zijn 68ste interlanddoelpunt aantekende.

Ondanks de overwinning moet Engeland nog altijd voorrang verlenen aan Griekenland in Groep 2. De Grieken wonnen met 2-0 van Ierland en hebben een beter doelsaldo dan de Engelsen (plus 5 om plus 4).