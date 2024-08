Harde kritiek op Kroes vanwege transfer Weghorst: 'Dit is bijna niet uit te leggen'

Ajax lijkt Wout Weghorst spoedig te presenteren als nieuwe aanwinst. De Amsterdammers zijn al met Burnley akkoord over de transfer van Weghorst, die er persoonlijk ook uit is met Ajax. Woensdag staat de medische keuring op de planning. ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman zet zijn vraagtekens bij de komst van de 32-jarige spits.

De Telegraaf bracht dinsdag naar buiten dat Ajax in de slotdagen van de zomerse transferwindow toch openstaat voor een vertrek van Brian Brobbey. De Oranje-international stond in de belangstelling van Nottingham Forest, maar zag zelf niets in een transfer naar de laagvlieger in de Premier League.

Het is goed mogelijk dat Weghorst uiteindelijk eerste spits bij Ajax wordt, aangezien Chuba Akpom duidelijk gemaakt is dat hij voor het sluiten van de window op zoek kan gaan naar een andere club.

Zwagerman vindt het vreemd dat Ajax ook bereid is om Brobbey te verkopen. “Speltechnisch valt het bijna niet uit te leggen als je Brobbey van de hand gaat doen en Weghorst daarvoor terughaalt”, zegt hij in Tekengeld. “Francesco Farioli speelt graag met een aanspeelpunt in de spits. Chuba Akpom is daar tot nu toe niet echt geschikt in gebleken.”

“Weghorst is ook niet heel goed in het meevoetballen, hij is vooral een goede stormram en pinchhitter. Indien Brobbey fit is, is hij wel een uitstekend aanspeelpunt. Eigenlijk begrijp ik de komst van Weghorst dus niet.”

Zwagerman denkt dat Farioli Weghorst vooral graag aan de selectie wilde toevoegen omdat hij topfit is. “Weghorst brengt meer intensiteit, aanzienlijk meer dan Brian Brobbey. Ajax baalt er ook enorm van dat Brobbey en Bergwijn nog altijd niet fit zijn na het EK. Dat zegt wat over de mate van onvrede die Farioli jegens hen heeft en daarmee liever het karakter en de fitheid van Weghorst toevoegt aan zijn elftal, ondanks dat het voetballend beduidend minder is.”