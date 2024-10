Hans Kraay weet niet wat hij hoort in gesprek met Farioli: 'Sorry dat ik je onderbreek!'

Francesco Farioli is bijzonder trots op zijn elftal na de gewonnen Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers speelden uiterst gedisciplineerd en wonnen met 0-2, een stand die al na een half uur spelen was bereikt.

"We hebben gespeeld zoals we wilden spelen", begint Farioli in gesprek met ESPN. "We hebben op de goede manier druk gezet, maar ook aan de bal hadden we goede momenten. Defensief was het heel sterk, heel solide. Ik moet mijn spelers feliciteren, ze hebben het fantastisch gedaan."

Farioli begon opvallend genoeg met Wout Weghorst en Chuba Akpom in de aanval, waarbij laatstgenoemde als rechtsbuiten fungeerde. Het duo had een belangrijk aandeel in het druk zetten van Ajax. "Chuba en Wout hebben het geweldig gedaan. Maar ik denk dat we als team heel weinig hebben weggegeven", aldus Farioli.

"We zitten in een goede flow, maar in ons hoofd moeten we alweer ready zijn voor de wedstrijd tegen PSV", blikt Farioli alvast vooruit op het duel van aanstaande zaterdag. Ajax neemt het dan in eigen huis op tegen de nog altijd foutloze koploper.

"Sorry dat ik je onderbreek", haakt Hans Kraay junior in. "Maar je moet genieten van dit soort momenten. Dat moet je écht doen! Hoe lang geniet je eigenlijk van deze wedstrijd en deze zege?" Farioli antwoordt resoluut: "Ik geniet zeker. Ik heb genoten van deze negentig minuten, maar zodra de wedstrijd voorbij is gaan mijn gedachten naar de volgende wedstrijd."

"Dit is de manier waarop ik leef en hoe ik gebouwd ben. Dit is mijn werk, daar heb ik zelf voor gekozen. Het is onderdeel van mijn verantwoordelijkheden. Zoals gezegd, ik ben heel blij met wat de spelers hebben laten zien, maar we moeten ook weer gereed zijn voor PSV."

Ajax heeft donderdagochtend en vrijdag om zich voor te bereiden op de kraker tegen PSV, benadrukt Farioli. "We weten dat we een tegenstander treffen met tien overwinningen uit tien wedstrijden."