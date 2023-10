Hans Kraay moet ‘ongelijk bekennen’: ‘Hij hoort nu niet in Oranje thuis’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 23:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:00

Het Nederlands elftal moest vrijdagavond zijn meerdere erkennen in Nederland (1-2). Hans Kraay junior stelt bij ESPN dat Frankrijk veruit de betere ploeg was, al vond hij onder meer Quilindschy Hartman en Joey Veerman uitstekend spelen. Kraay vond Marten de Roon echter dusdanig tegenvallen, dat hij denkt dat de middenvelder nu niet meer in Oranje thuishoort. "Veerman, Wieffer en Reijnders zijn hem voorbij."

Oranje begon matig aan het duel en kwam al snel op achterstand via Kylian Mbappé, die na 6 minuten en 32 seconden scoorde. Het was alweer de vijfde wedstrijd dit kalenderjaar dat Oranje binnen de achtste minuut een tegengoal moest incasseren. Kraay denkt dat Lutsharel Geertruida meer had had kunnen doen aan de 0-1 van Mbappé. "Ik vond dat hij goed speelde, maar dat hij daar iets meer had kunnen doen."

Ook bij de voorzet van Jonathan Clauss had er ingegrepen moeten worden, vindt Kraay. "Quilindschy Hartman hoeft hier niet meer met zijn handen op zijn rug te staan. Dat hoeft niet meer", doelt Kraay op de aanwezigheid van de VAR. "In de positie van Hartman had ik gehoopt dat hij met een volle sprint kort op hem (Clauss, red.) zou zitten."

Mbappé zorgde in de tweede helft voor de 0-2 middels een prachtig afstandsschot. Toch kwam Oranje terug in de wedstrijd dankzij een treffer van Hartman. De Feyenoorder verraste Mike Maignan in de korte hoek na een slim passje van Steven Bergwijn.

Iemand die Kraay absoluut niet kon bekoren was De Roon. "Ik heb altijd gezegd dat we niet denigrerend over hem moeten doen. Ik wist ook wel dat hij in het Nederlands elftal minder (slechter, red) speelde dan bij Atalanta. In zes jaar heeft hij 250 wedstrijden volle bak alles gespeeld. Dit seizoen alles gespeeld. Bij Atalanta is hij comfortabel aan de bal", begint Kraay nog lovend.

"In het Nederlands elftal is hij geen schim van de De Roon van Atalanta, dus ik moet mijn ongelijk bekennen: hij hoort niet in het Nederlands elftal op dit moment. Hij hoort niet in de basis op dit moment. Wieffer, Veerman en Reijnders zijn hem echt voorbij. Hij heeft een fantastische carrière, maar daar gaat het nu niet om."

Oranje moet door de nederlaag in Amsterdam én de overwinning van Griekenland in Ierland nog vol aan de bak. Maandag wacht het cruciale duel in Athene. De Grieken hebben momenteel drie punten meer dan Oranje, maar ook een duel meer gespeeld. Als Oranje gelijkspeelt of met niet maximaal twee doelpunten verliest, eindigt het bij hetzelfde puntenaantal op basis van het onderling resultaat altijd boven het Balkanland.