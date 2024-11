Hans Kraay junior wijst verrassende speler aan als beste man bij Nederlands elftal tegen Bosnië

Mats Wieffer was dinsdagavond de beste man aan Nederlandse zijde op bezoek bij Bosnië en Herzegovina, zo oordeelt Hans Kraay junior na afloop van het duel (1-1) bij ESPN. De middenvelder van Brighton & Hove Albion hoeft, in tegenstelling tot de meeste andere spelers van Oranje, 'deze wedstrijd niet te vergeten'.

Wieffer had in het stadion Bilino Polje weer eens een basisplek. Bij zijn club is de krullenbol geen vaste waarde en in het Nederlands elftal normaliter ook niet, maar omdat het resultaat dinsdagavond voor Nederland niet van levensbelang was, stelde bondscoach Ronald Koeman een aantal van zijn minder vaste waarden op.

De 25-jarige Wieffer verscheen daarom aan de aftrap. Uiteindelijk zou hij de volle negentig minuten spelen en dat deed hij naar behoren, dixit Kraay.

"Wieffer was niet slecht. Ik vond hem de beste", zo oordeelt de langharige ESPN-analist.

"Ik vind dat hij deze wedstrijd niet hoeft te vergeten. Hij heeft gewoon goed gespeeld, was altijd aanspeelbaar. Ik vind het zó mooi hoe hij in één beweging opendraait en meteen met zijn gezicht naar (Brian, red.) Brobbey staat."

Daar houdt de lofzang van Kraay niet op. "Ik vond hem goed spelen. En dat terwijl hij niet barst van het wedstrijdritme."

"Ik ben groot fan van hem. Vond jij niet dat hij er bovenuit sprong?", vraagt de oud-trainer ten slotte aan presentator Jan Joost van Gangelen, zoekend naar bevestiging. "Anders ligt het aan mij. Maar hij werd ook niet heel erg geholpen."