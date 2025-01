Hans Kraay junior noemt naam van speler die het huidige Feyenoord mist

Lutsharel Geertruida is een groot gemis voor Feyenoord, zo laat Hans Kraay junior deze week optekenen in zijn column namens Voetbal International. Volgens de spraakmakende analist van ESPN kunnen de huidige rechtsbacks van Feyenoord niet tippen aan de Oranje-international.

Volgens Kraay heeft Feyenoord voldoende kwaliteit om tweede te worden. “Als In-beom Hwang en Quinten Timber het grote talent Antoni Milambo wekelijks kunnen ondersteunen, dan hebben ze bijna een gelijkwaardig middenveld als vorig seizoen.”

Tegelijkertijd is Kraay hard voor een aantal selectiespelers van Feyenoord. “Als Milambo wordt geflankeerd door Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki, dan is dat een middelmatig middenveld.”

Kraay weet wat er bij Feyenoord ontbreekt. “Lutsharel Geertruida is een groot gemis voor Feyenoord. Hij schoof als rechtervleugelverdediger negen van de tien keer als extra middenvelder in, hij is snel, hij kan verdedigend en aanvallend goed koppen, en maakt er elk seizoen wel een stuk of zes à zeven.”

“Nu heeft Priske rechtsbacks als Jordan Lotomba, Bart Nieuwkoop en Givairo Read. Die kunnen in de verste verte niet aan Geertruida tippen”, aldus Kraay.

Kraay sluit af met een tip voor de trainer van Feyenoord. “Het wordt wel tijd dat Priske nu een keer naar de stand gaat kijken. Dat is namelijk best handig als je tweede moet worden.”

Geertruida is dit seizoen basisspeler bij RB Leipzig, dat het moeilijk heeft in de Bundesliga en Champions League. De 24-jarige verdediger nam afgelopen zomer na 202 officiële wedstrijden afscheid van Feyenoord