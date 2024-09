Hans Kraay junior is volledig overtuigd: 'Dit wordt een sensatie!'

Hans Kraay junior heeft vrijdagavond genoten van een aantal spelers in de Keuken Kampioen Divisie. De zelfbenoemd ambassadeur van de eerste divisie haalt vooral zijn hart op voor één speler: Seydou Fini.

Fini is eigendom van Genoa, maar komt dit seizoen op huurbasis uit voor Excelsior. Afgelopen vrijdag was de buitenspeler voor het eerst trefzeker in het thuisduel met Telstar (3-2), toen hij op slag van rust de 2-0 voor zijn rekening nam.

"Dit wordt een sensatie", smult Hans Kraay. "Dit is een achttienjarige jongen, gekomen van Genoa, en nu al spelend voor Italië Onder 21. Ja, dit wordt echt een sensatie."

Ook bij Jong AZ - Vitesse kwam Kraay aan zijn trekken. "Miliano Jonathans, dat is héérlijke buitenspeler van Vitesse met een fijne Arjen Robben-achtige trap in zijn linkerbeen. In de Keuken Kampioen Divisie lopen echt een paar pareltjes rond."

Fini is een jeugdproduct van Genoa. De Italiaanse club verhuurde hem het afgelopen half jaar aan Standard Luik en stalt hem nu dus in Kralingen. Namens Standard Luik kwam hij tot negen wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij niet scoorde of een assist afleverde.

"Dat Excelsior op mijn pad is gekomen voelde als meant to be", sprak Fini een maand geleden bij zijn komst naar Rotterdam. "Excelsior kan mij verder helpen ontwikkelen op alle gebieden. Ik ben een echte teamspeler en ik ben ervan overtuigd dat als ik het team kan helpen beter te draaien, dat ik daardoor zelf ook stappen ga zetten."

"Excelsior heeft de afgelopen jaren spelers gehad die door in hun tijd bij Excelsior een mooie stap hebben kunnen maken en daarom denk ik dat dit de juiste plek voor mij is."