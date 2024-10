Hans Kraay junior: ‘Ik zie nu wél wat hij toevoegt aan het spel van Ajax’

Hans Kraay junior ziet dat Josip Sutalo en Jordan Henderson steeds meer van waarde zijn bij Ajax, zo laat hij optekenen in zijn column namens Voetbal International. Waar de presentator eerder kritisch was op het duo, laat hij zich nu eens van zijn positieve kant horen.

Kraay wil niet direct roepen dat Francesco Farioli de verlosser is. “We moeten even afwachten wat nou het ware gezicht van Ajax is, maar ik neig te denken dat ze op de weg terug zijn. Ik zie dat een aantal spelers wel gedijt in deze ploeg.”

“Van Josip Sutalo hebben we toch lang gedacht dat hij vorig jaar zijn broer naar Amsterdam had gestuurd”, gaat Kraay verder. “Maar als je ’m nu ziet, hoewel hij tegen RKC Waalwijk niet fameus was: veel meer overtuigend in zijn dribbels, in zijn ingrijpen, hij geeft passes over 45 meter.”

Volgens Kraay is het voor Sutalo ook fijn dat Henderson zijn weg heeft gevonden.

“Die begint voor Ajax steeds belangrijker te worden. Nu zie ik Henderson fit, aanspeelbaar.” Eerder was de analist nog zeer kritisch op het besluit om de ervaren Engelsman naar Amsterdam te halen.

“Ik zie ’m zijn centrale verdedigers ontlasten door altijd als een buffer voor die twee te spelen. Ik vind Henderson nog steeds een van A naar B-speler, maar wel een goede van A naar B-speler”, aldus Kraay.

Wel heeft Kraay nog een tip voor de 34-jarige controleur. “Ik vind dat Ajax nog steeds veel te veel heeft betaald voor hem en van mij hoeft-ie ook niet al die vrije trappen en corners te nemen; laat dat lekker over aan anderen.”

“Hij is nog steeds geen Zinedine Henderson, maar ik zie nu wel veel beter wat hij toevoegt aan het spel van Ajax”, besluit Kraay. Henderson speelde tot dusver 23 officiële wedstrijden namens Ajax, waarin hij 5 assists gaf.