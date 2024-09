Hans Kraay jr. denkt dat Peter Bosz slechts twee spelers van Feyenoord bij PSV wil hebben

Feyenoord liep zaterdagavond op bezoek bij NEC tegen het vierde gelijkspel in competitieverband van het seizoen aan. De Rotterdammers kennen onder de nieuwe trainer Brian Priske een teleurstellende seizoenstart. Hans Kraay junior vraagt zich in Goedemorgen Eredivisie op ESPN af hoeveel spelers PSV-trainer Peter Bosz van Feyenoord zou willen hebben.



"Ik zat gisteren (zaterdag, red.) te denken: als je nu trainer van PSV bent en je keek naar NEC - Feyenoord. Hoeveel spelers van Feyenoord wil je er dan hebben? Ik kwam er niet verder dan twee: Igor Paixão en Quinten Timber", geeft Kraay jr. aan.

Nee, Bosz zou Thomas Beelen ook willen halen”, haakt Bram van Polen in. “Bosz was echt gecharmeerd van hem. Ik weet dat PSV hem ook graag had zien komen van PEC Zwolle.”

“Misschien dat Bosz dan drie spelers van Feyenoord zou willen”, geeft Kraay jr. toe. Presentator Milan van Dongen denkt echter dat de trainer van PSV ook wel staat te springen om David Hancko als linksback te verwelkomen.



Fout van Beelen

Tijdens de uitzending van Goedemorgen Eredivisie wordt ook de tegentreffer van Feyenoord tegen NEC besproken. Thomas Beelen dacht rustig de bal aan te kunnen nemen, waarna Sontje Hansen hem uit zijn rug met een lichte schouderduw de bal ontfutselde. De voormalig Ajacied schoot de Nijmegenaren vervolgens op voorsprong.

“Het is kwestie van niet helemaal om zich heen kijken. Ik weet niet of hij daar gecoacht werd”, zegt oud-prof Van Polen over zijn voormalig ploeggenoot.

“Maar even serieus, hier hoef je toch niet gecoacht te worden? Dit kun je toch zelf oplossen?”, vraagt Kraay jr.

“Dat moet in deze situatie wel. Zoiets hoor je als verdedigers onderling te doen”, reageert Van Polen.