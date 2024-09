Hans Kraay: 'Het interesseert me helemaal niks. Al komt hij op z'n ezel of varken naar de training...'

Hans Kraay junior hoopt dat Memphis Depay gaat slagen bij Corinthians. De 98-voudig Oranje-international rondde dinsdag zijn transfer af en moet de Braziliaanse club behoeden voor degradatie uit de Serie A. Kraay heeft het beste met Depay voor.

"Ik hoop zo dat hij de verlosser wordt van Corinthians", vertelt Kraay bij ESPN. "Ze staan zeventiende van de twintig clubs. Dat is niet een ploeg die heel veel in en rond de zestien van de tegenstander speelt. Hij (Depay, red.) zal heel veel meters moeten overbruggen."

Kraay schaart zich naar eigen zeggen niet in het rijtje criticasters dat valt over de gewoontes van Depay, zoals zijn haarband tijdens het EK. "Het interesseert mij helemaal niks. Al komt hij op zijn paard, ezel of varken naar de training. Als hij maar levert."

Dat 'leveren' heeft Kraay wel zijn bedenkingen bij. "Ik denk dat hij nog een paar weken nodig heeft. Zij denken dat hij aanstaande zondag een hattrick maakt, maar het is niet dat zij net aan de competitie zijn begonnen. Zij hebben al 25 wedstrijden gespeeld."

"Ze hebben hem heel hard nodig, want niemand maakt daar een goal. Maar ik heb niet de indruk dat we Memphis ook maar een klein beetje op het paard moeten tillen. Hij heeft genoeg zelfvertrouwen, en ik hoop oprecht dat het hem lukt."

De laatste keer dat Depay in clubverband trefzeker was, was in maart van dit jaar, toen hij namens Atlético Madrid kort voor tijd de belangrijke 2-1 maakte in de Champions League tegen Inter (3-1) en een verlenging uit het vuur sleepte.

Depay heeft bij Corinthians een contract getekend tot het einde van 2026. De aanvaller zat zonder club sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid. Depay is na Clarence Seedorf pas de tweede Nederlander die zijn kunsten gaat etaleren in de Braziliaanse Serie A.