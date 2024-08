Hancko geeft zelf update over zijn transfer van Feyenoord naar Atlético Madrid

De transfer van Dávid Hancko naar Atlético Madrid is afgeketst, zo laat de verdediger van Feyenoord weten aan het Algemeen Dagblad. Atlético wist geen akkoord te bereiken met de Rotterdammers over te betalen transfersom, waardoor Hancko zich volledig richt op een extra seizoen bij Feyenoord.

"Alles is nu rustig", laat Hancko weten aan de krant. De Slowaakse centrumverdediger gaat er niet vanuit dat zijn overstap naar Atlético Madrid nog rondkomt.

Feyenoord wil alleen voor een bedrag van minimaal veertig miljoen euro praten over een vertrek van Hancko. Atlético Madrid deed deze zomer enkele aanbiedingen, maar kwam niet eens in de buurt van de vraagprijs.

Het laatste bod van Atlético Madrid op Feyenoord-verdediger Dávid Hancko bedraagt niet meer dan twintig miljoen euro (zonder bonussen), zo wist De Telegraaf eind juli te melden.

In een eerder stadium liet Hancko al weten graag naar de Spaanse topclub te willen vertrekken, maar niet te zullen gaan muiten indien er geen akkoord tussen de clubs komt.

LaLiga Villarreal VIL 2024-08-19T19:30:00.000Z 21:30 Atletico Madrid ATM

Eredivisie Sparta SPA 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

In februari verlengde Hancko zijn contract bij Feyenoord tot medio 2028, in de wetenschap dat zijn club een hogere vraagprijs zou kunnen hanteren in de transferzomer die eraan kwam.

Zondag maakte Hancko tegen PEC Zwolle zijn eerste doelpunt van het seizoen. Feyenoord won zeer overtuigend met 1-5.