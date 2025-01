Haller tegen Feyenoord direct belangrijk voor FC Utrecht: 'Misschien ging het daarom vandaag zo goed'

Sébastien Haller maakte zondag tegen Feyenoord zijn eerste minuten voor FC Utrecht in bijna 7,5 jaar en was direct belangrijk. Met een uitstekende voorassist stond hij aan de basis van de 0-2, wat gezien de uiteindelijke 1-2 eindstand precies genoeg was voor een knappe overwinning. Na afloop stond de opgetogen Haller ESPN te woord.

"Je kan niet veel meer dan dit verwachten, misschien een goal", opent Haller in gesprek met verslaggever Sinclair Bischop. "Ik ben heel blij met dit resultaat, want iedereen weet dat het moeilijk is om hier te winnen. Zeker als het zo dicht bij elkaar staat op de ranglijst. Ik ben blij voor iedereen."

Haller viel na een uur spelen in in De Kuip en zag Niklas Vesterlund ogenblikken later de 0-1 tegen de touwen koppen. Haller was daarna belangrijk bij de 0-2, door op precies het juiste moment en met de juiste snelheid mee te geven aan Yoann Cathline. Zijn pass werd binnengewerkt door Paxten Aaronson.

"Ik probeer op de beste positie in het veld te staan, om ruimte te creëren voor de jongens. Ik was gelukkig dat dat gebeurde toen ik inviel. De jongens hebben het geweldig gedaan." Haller zag zijn uitstekende invalbeurt bijna beloond worden met een treffer, maar daar ging een streep door wegens buitenspel.

"Natuurlijk wil ik graag goals maken, maar het voelt wel alsof ik vandaag gescoord heb. Om hier te winnen en belangrijk te zijn voor het team... Dit is precies wat ik wilde doen." Haller traint pas sinds een paar dagen weer mee bij FC Utrecht, dat hem voor de rest van het seizoen huurt van Borussia Dortmund.

Haller raakte in zijn eerste paar dagen bij de club direct onder de indruk van zijn teamgenoten. "De mindset is ongelooflijk. De paar dagen op de training verliepen goed en de jongens hebben een goede mentaliteit. Iedereen wil vooruit en dezelfde richting op. Er zijn geen klachten, dat voelt geweldig."

Haller geeft aan dat hij al 120 minuten zou kunnen spelen, ondanks het feit dat hij in de eerste seizoenshelft weinig speelde voor Leganés. Wel weet Haller wat hij nog mist: wedstrijdritme. "Dat heb ik de afgelopen jaren gemist, omdat er veel dingen zij gebeurd. Maar ik heb vertrouwen in wat ik hier kan doen."

De transfer van Haller heeft veel teweeggebracht in Utrecht. Bischop typeert het als 'Hallermania'. "Misschien ging het daarom vandaag zo goed", lacht Haller. "Omdat ik de liefde en de sfeer voelde. Ik dank iedereen voor de goede vibes." De spits gaat tot slot niet mee in de stelling dat hij groter is dan de Domtoren. "Nooit, nooit", aldus de lachende Ivoriaan.