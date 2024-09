Kritiek op selectiebeleid Feyenoord: 'Beetje raar dat ze hem hebben laten gaan'

Carl Hoefkens is verbaasd dat Feyenoord er deze zomer voor heeft gekozen om Leo Sauer de verhuren. Dat zegt de trainer van NAC Breda in gesprek met Voetbal International. Sauer staat nog tot medio 2028 onder contract bij Feyenoord, maar speelt dit seizoen op huurbasis in Breda.

“Hij is nog ruw en er is veel verbetering mogelijk”, begint Hoefkens over Sauer. “Maar ik vind het ook een beetje raar dat Feyenoord hem heeft laten gaan, want ik zie veel potentie in hem. Hij kan ons iets extra’s brengen en dat zochten we.”

“Hij kan op ‘tien’ spelen, als tweede spits of aan de linkerflank. Ik ben blij met hem, maar hij is er nog niet. Met zijn karakter zit het goed. Hij is nog geen volgroeide prof, maar op bepaalde momenten in wedstrijden kan hij heel belangrijk zijn voor ons.”

Sauer kwam in de zomer van 2022 over van MSK Zilina naar De Kuip. Daar trof hij niet veel later onder meer landgenoot Dávid Hancko. “Het is fijn om een ouder iemand in de buurt te hebben uit hetzelfde land die je wil helpen”, vertelt Sauer. “Hij en Ondrej Lingr (die inmiddels is vertrokken naar Sparta Praag, red.) waren heel goede vrienden en we praatten over van alles, niet alleen over voetbal.”

“Zeker toen ik 16 was en niet wist wat ik moest doen of waar ik moest zijn, was hij er voor me. Hij liet me alles zien en liet me goed voelen in het team, terwijl het destijds best moeilijk voor me was.”

Sauer debuteerde vorig jaar voor Feyenoord in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam, en was daarin meteen trefzeker. In totaal speelde de aanvaller tot dusver vijftien duels voor Feyenoord, met daarin twee goals en vier assists.

Nu komt Sauer dus op huurbasis uit voor NAC, waar hij tot meer speeltijd moet komen dan bij Feyenoord. Volgend seizoen hoopt hij definitief door te breken bij Feyenoord. “Vorig jaar was al goed, toen ik het bij het eerste elftal kon aansluiten. Dat heeft veel veranderd. Dat kan alleen maar beter worden als ik hier bij NAC een goed seizoen draai. Ze hebben bij Feyenoord veel vertrouwen in me, denk ik”, besluit de Slowaak.