Haaland breekt prestigieus Premier League-record, maar kan daar niet van genieten

Op zaterdagmiddag hebben Manchester City en Brighton & Hove Albion in een zeer vermakelijk voetbalgevecht de punten gedeeld in de Premier League. De gelijkopgaande strijd in het Etihad Stadium eindigde in een 2-2 gelijkspel. In de strijd voor deelname aan de Champions League moeten the Citizens hopen op een misstap van Chelsea.

Al vroeg kreeg de thuisploeg een strafschop, die feilloos werd binnengeschoten door Erling Haaland. Daarmee brak de spits het Premier League-record van Alan Shearer. Haaland had slechts 94 wedstrijden nodig om honderd goals en assists te behalen, terwijl Shearer dat na honderd duels lukte.

In de 21e minuut kreeg Brighton een vrije trap op 25 meter voor het doel van Stefan Ortega. Pervis Estupiñán schoot de bal op schitterende wijze via de binnenkant van de paal in het net en zette zijn ploeg naast Manchester City.

Aan tempo en aanvallend voetbal geen gebrek in de eerste helft. Vlak voor rust zette Omar Marmoush City opnieuw op voorsprong met zijn vierde doelpunt voor de club. Met een 2-1 stand gingen beide ploegen de kleedkamer in.

Kort na rust kwam Brighton weer langszij. Abdukodir Khusanov werkte de bal ongelukkig achter zijn doelman Ortega, nadat hij het schot van Brighton-verdediger Jack Hinshelwood van richting veranderde.

Jan-Paul van Hecke speelde een sterke verdedigende wedstrijd. De Nederlander maakte Haaland onschadelijk en zat overal tussen. Defensief stond het bij de uitploeg goed en gaf het weinig kansen weg.

Tien minuten voor tijd kreeg Brighton een levensgrote kans om de wedstrijd te beslissen. Uit een counter had Carlos Baleba het winnende doelpunt op zijn schoen, maar de middenvelder schoot de bal vervolgens wild over het doel. In de 90e minuut ontsnapte nog aan een tegentreffer toen Ilkay Gündogan een bal verlengde en deze rakelings langs het doel van Bart Verbruggen ging.

Het gelijkspel kost Manchester City dure punten in de strijd om Champions League-voetbal. Concurrent Chelsea heeft momenteel één punt meer én wedstrijd minder gespeeld. Op zondag wacht voor Chelsea de Londense Derby tegen Arsenal.