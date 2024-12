Ruud Gullit heeft dinsdagavond bij beIN Sports teruggeblikt op de periode van Erik ten Hag bij Manchester United. In de ogen van de analist was de grootste fout van de inmiddels ontslagen oefenmeester dat hij te veel spelers van Ajax naar de club haalde.

"De grootste fout, en we hebben hem ervoor gewaarschuwd, we hebben het gezegd: neem geen spelers van Ajax mee naar de Premier League", opent Gullit bij de voorbeschouwing op de Champions League-avond. "Het is gewoon niet hetzelfde. En wat doet hij...?"

Ten Hag werd in juli 2022 met hoge verwachtingen aangesteld bij Manchester United. De Haaksberger had toen net vijf bijzonder succesvolle jaren achter de rug bij Ajax, met als absoluut hoogtepunt het Champions League-seizoen 2018/19.

Manchester United versterkte zich na de komst van Ten Hag met vijf spelers waarmee de trainer had gewerkt bij Ajax: Antony, Lisandro Martínez, André Onana, Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui.

"Van Gaal deed hetzelfde. Hij bracht Memphis Depay, die nooit zijn niveau bereikte, Malacia... Heel veel spelers die niets toevoegden aan de Premier League", trekt de analist het breder naar de Eredivisie. Gullit snapt overigens wel dat Ten Hag de voor hem bekende spelers naar Manchester haalde. "Je ziet de spelers elke dag. Je kent ze en denkt: dit kan hij hier ook."

"Maar dat is niet het geval, zeker als je naar de Premier League gaat. Het is anders, het gaat sneller en het is intenser. Daarom hebben we hem gewaarschuwd: doe het niet! Maar hij deed het opnieuw en kijk aan. Het is jammer."

"Ik denk nog steeds dat Ten Hag een goede trainer is, maar dat hij de opdracht bij Man United onderschat heeft. Zelfs over Mourinho, de beste trainer die Man United heeft gehad na het vertrek van Sir Alex Ferguson, waren ze niet tevreden. Ze leven bij Manchester United te veel in het verleden", aldus Gullit.

Ten Hag werd eerder dit seizoen ontslagen bij Manchester United, dat slecht presteerde in de Premier League. De Haaksberger wist twee prijzen te winnen tijdens zijn periode op Old Trafford: de EFL Cup en de FA Cup.