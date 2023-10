Guardiola lyrisch over 18-jarige: ‘Een van de beste die ik heb getraind’

Donderdag, 5 oktober 2023 om 12:20 • Jan Hoeksema

Josep Guardiola is bijzonder lovend over Rico Lewis. De achttienjarige verdediger annex middenvelder van Manchester City maakte woensdagavond indruk tijdens het gewonnen Champions League-duel met RB Leipzig (1-3) en kon op de nodige complimenten van zijn trainer rekenen.

"Hij speelde goed, hè?", begon Guardiola bij The Athletic over zijn pupil. "Wat een speler. Echt, wat een speler. En nog maar achttien jaar oud. Ik ben al veertien of vijftien jaar coach en heb met de meest ongelofelijke spelers mogen werken."

"Maar om een speler tegen te komen die zo goed in de kleine ruimte is en zo goed tussen de linies kan spelen... wow", vervolgt de oefenmeester, die overduidelijk onder de indruk is. "Hij is een van de beste spelers die ik heb mogen trainen, met afstand."

De woorden van Guardiola kunnen misschien het best met een korreltje zout worden genomen. Eind vorige maand liet de trainer zich namelijk nog bijzonder positief uit over City-middenvelder Matheus Nunes, die hij 'een van de beste spelers ooit' noemde. Daar kwam hij even later alweer van terug.

Tactische keuzes

City won uiteindelijk dus met 1-3 en domineerde vrijwel de gehele wedstrijd. Phil Foden opende de score, maar vlak na rust kwam Leipzig langszij via ex-Vitessenaar Loïs Openda. Doelpunten van invallers Julián Álvarez en Jérémy Doku bezorgden the Citizens alsnog de overwinning.

Onder meer Nathan Aké, Álvarez en Doku begonnen op de reservebank tegen Leipzig, terwijl zij in de laatste Premier League-speelronde nog een basisplek hadden tegen Wolverhampton Wanderers (2-1 verlies). Guardiola ging daarom in op zijn strijdplan in Duitsland woensdagavond.

"We kregen niet veel kansen tegen, maar de keren dat we toelieten dat zij op de counter toeslagen... mijn god, wat zijn ze snel", zei de Spanjaard. "Dat wilden we tegenhouden door het spel te vertragen. Net zoals toen we hier vorig seizoen in de achtste finale van de Champions League speelden."