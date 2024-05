‘Voormalig doelman van PEC Zwolle staat voor droomtransfer naar Manchester City’

Michael Zetterer (28) gaat zijn carrière mogelijk vervolgen bij Manchester City, zo meldt BILD woensdag. De Duitse doelman van Werder Bremen zou een kandidaat zijn op het wensenlijstje van manager Pep Guardiola. Zetterer keepte tussen 2019 en 2021 anderhalf jaar op huurbasis bij PEC Zwolle.

Zetterer was afgelopen seizoen de eerste keuze onder de lat bij Werder, dat op de negende plaats eindigde in de Bundesliga. In 27 officiële wedstrijden moest de goalie slechts 37 tegentreffers incasseren. Zes keer hield Zetterer de nul.

Een afkoopclausule in het contract van Zetterer zou de Duitse jeugdinternational een interessante optie maken voor Manchester City. The Citizens moeten die clausule wel voor 1 juli activeren en het is vooralsnog onbekend hoe hoog de afkoopsom is. Transfermarkt schat de marktwaarde van Zetterer, die nog tot medio 2027 vastligt, op zo’n 3 miljoen euro.

Het nieuws over Zetterer lijkt enigszins opvallend, daar Manchester City het keepersgilde momenteel op orde heeft. Derde doelman Scott Carson (38) verlengde vorige week zijn contract met een seizoen en reservedoelman Stefan Ortega (31) ligt eveneens tot medio 2025 vast.

Sterkeeper Ederson (30) ligt zelfs tot medio 2026 vast in Manchester, al nemen de geruchten rondom een vertrek van de Braziliaan toe. Ederson geniet belangstelling van diverse clubs uit de Saudi Pro League. Omdat Ortega het liefst niet langer tweede viool wil spelen, is het mogelijk dat hij de plek van Ederson overneemt. Zetterer zou dan de rol van reservedoelman op zich kunnen nemen.

Zetterer wist tijdens zijn uitleenbeurt aan PEC Zwolle nooit te imponeren in de Eredivisie. Uiteindelijk keepte de Duitser 34 wedstrijden in dienst van de Blauwvingers, waarin hij 57 tegentreffers moest incasseren. Zeven keer wist hij zijn doel schoon te houden.

