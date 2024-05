Pep Guardiola feliciteert Manchester United, maar dat gaat niet van harte

Pep Guardiola was duidelijk geïrriteerd na de 1-2 nederlaag van Manchester City tegen Manchester United in de finale van de FA Cup. De verliezende manager, die zijn ploeg vorige week kampioen zag worden feliciteerde the Red Devils met de overwinning op Wembley, maar dat ging niet van harte.

Verslaggever Kelly Somers van de BBC wil weten waar het is misgegaan voor Manchester City in de bekerfinale. De balende Guardiola haalt zijn schouders op. "Wat er fout ging? We hebben verloren, felicitaties aan Manchester United."

"Het was in balans totdat we op achterstand kwamen", doelt Guardiola op de fout achterin bij zijn ploeg bij de 0-1. Josko Gvardiol lette aanvankelijk goed op en kopte de bal terug richting doelman Stefan Ortega, die echter al een stuk verder uit zijn doel was dan de Kroaat dacht. De bal wipte over Ortega heen, waarna Alejandro Garnacho de bal in een leeg doel tikte.

"In de beginfase van de tweede helft kregen we kansen en wisten we de snelheid voorin veel beter te benutten", aldus de Spaanse manager, die met zichtbare tegenzin de verloren wedstrijd analyseert. "Maar felicitaties richting Manchester United."

Persconferentie

Guardiola trekt op de aansluitende persconferentie het boetekleed aan. "Het is mijn schuld. Het wedstrijdplan was niet in orde. We zijn teleurgesteld vandaag. Dat is ook logisch als je een finale verliest."

"Aan de andere kant is het opnieuw een buitengewoon seizoen geweest", is Guardiola desondanks complimenteus richting zijn spelers. "We hebben voor alle prijzen gestreden en gaan nu rusten, om zo sterk en fris aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen."

"Dat er teleurstelling is, is logisch. Maar we hebben het kampioenschap goed gevierd deze week. We hebben 91 punten verzameld en samen een geweldige reis doorgemaakt in de Premier League. Daar zijn we trots op en dat mag dan ook worden gevierd", aldus Guardiola.

