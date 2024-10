Grote verrassingen in het bekertoernooi: twee profclubs uitgeschakeld door amateurs

Almere City is woensdagavond op pijnlijke wijze uit het TOTO KNVB Bekertoernooi geknikkerd. De ploeg van trainer Hedwiges Maduro verloor op bezoek bij Quick Boys met 3-0. Ook Roda JC liet zich verrassen. Heracles Almelo had alle mogelijke moeite met eersteklasser FC Winterswijk, maar won wel.

FC Winterswijk - Heracles Almelo 0-1

Heel Winterswijk was uitgelopen voor het duel met Eredivisionist Heracles Almelo. De Achterhoekers, acterend op het zesde niveau van Nederland, weerden zich kranig en besloten hun huid duur te verkopen. Heracles was in de eerste helft enkel gevaarlijk via Jizz Hornkamp, die zijn kopbal gekeerd zag worden.

Ook in de tweede helft kreeg de spits van Heracles een uitgelezen kans om de score te openen, maar ditmaal lag doelman Ebbers in de weg met een katachtige reactie. De openingstreffer liet op zich wachten tot de 66e minuut.

Juho Talvitie trok vanaf de rechterkant naar binnen en haalde uit met links. Doelman Ebbers zag het schot van richting veranderd worden en had daar geen reactie op: 0-1. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd. Heracles heeft daarmee eenzelfde scenario als vorig jaar afgewend. Toen verloor de ploeg in de eerste ronde van de amateurs van HHC Hardenberg.

RKC Waalwijk - Vitesse 3-1

Al vroeg in de wedstrijd stond de ploeg uit Waalwijk op een riante voorsprong. Door doelpunten van Richonell Margaret, Oskar Zawada en Dario Van Den Buijs werd nog voor rust een 3-0 voorsprong genomen.

In de tweede helft deed Vitesse wel nog wat terug via Irakli Yegoian. De Georgiër maakte de 3-1, maar daar bleef het bij. Voor RKC is het de eerste overwinning in een officiële wedstrijd sinds 5 mei, toen op bezoek bij Heracles Almelo werd gewonnen met 0-5.

Quick Boys - Almere City FC 3-0

Almere beleefde een zeer pijnlijke avond in Katwijk. Quick Boys, de nummer twee van de Tweede Divisie, was met liefst 3-0 te sterk voor de ploeg van Hedwiges Maduro. Ravelino Junte zorgde met een prachtig afstandsschot via de onderkant van de lat voor de 1-0.

Nadat Nick Broekhuizen de paal had geraakt, maakte Milan Zonneveld de 2-0 uit een penalty. Joey Jacobs had vlak daarvoor rood gekregen voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Broekhuizen tekende vlak na rust voor de 3-0, toen de bal bij de tweede paal bij hem belandde. Die voorsprong hield Quick Boys vast, ondanks dat Junte na een uur spelen zijn tweede gele kaart kreeg.

MVV Maastricht - FC Den Bosch 2-1

Den Bosch presteert uitstekend in de Keuken Kampioen Divisie, maar is in de beker al vroeg uitgeschakeld. Törles Knöll kopte de Brabanders nog wel op een 0-1 voorsprong, maar door eveneens een rake kopbal van Özgür Aktas en een goal van Ferre Slegers (na terugleggen van Bryan Smeets) bekert MVV door: 2-1.

Rijnsburgse Boys - Roda JC 3-1

Roda JC liet zich verrassen door Rijnsburgse Boys, de koploper van de Tweede Divisie. Delano Asante tekende vanaf de rand van het strafschopgebied voor de 1-0 en Mark van der Weijden wipte de 2-0 binnen.

Door een rake kopbal van Cain Seedorf werd het nog spannend, en tien minuten voor tijd kreeg Roda een strafschop. Wesley Zonneveld keerde de penalty van Thibo Baeten echter. Na een lage voorzet besliste Dani van der Moot het duel vervolgens: 3-1.