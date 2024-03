Grote verbazing om Alex Kroes: ‘Toch ongekend dat hij dit over Ajax zegt?!’

Maarten Wijffels begrijpt niet dat Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur van Ajax, in een interview met Ziggo Sport heeft gezegd dat de Amsterdammers volgend seizoen waarschijnlijk niet mee kunnen strijden om de landstitel. De journalist van het Algemeen Dagblad vindt het vreemd dat er nauwelijks ophef over deze uitspraak is ontstaan.

Kroes temperde maandagavond in een interview de verwachtingen voor het komende seizoen van Ajax. “Ik heb een driejarig contract getekend en ik wil in mijn periode meestrijden om de titel. Ik zou het geweldig vinden als dat volgend jaar al is, maar waarschijnlijk is het niet realistisch.”

Deze uitspraak van Kroes wordt door Wijffels besproken in de AD Voetbalpodcast. “Ik vind het interessant dat hij zei dat er volgend seizoen niet op een titel van Ajax gerekend moet worden", begint de journalist. ‘Dat kan je een slimme tactiek noemen: laag inzetten en dan kan het alleen maar meevallen.”

Het zorgt bij Wijffels echter voor enige verbazing. “Waarom is er zo weinig ophef als de baas van de rijkste club van het land, de club van ‘Wij zijn Ajax wij zijn de beste’, eigenlijk zegt: ‘Reken komend seizoen maar niet op ons, wij komen later wel weer?’”

"Daar moet je eens over nadenken, dat is ongekend dat dit gezegd wordt", vervolgt Wijffels. "En los van dat er veel moet gebeuren, maar iemand van Ajax die dat naar buiten uitdraagt... Dat kan je toch bijna niet voorstellen?”

De journalist haalt als voorbeeld Feyenoord aan. “Dick Advocaat ging daar weg en Arne Slot kwam. De eerste speler die hij haalde was Guus Til. Dat is helemaal geen wereldaankoop, maar heel belangrijk voor de manier van spelen en Feyenoord had vervolgens een topseizoen. Het kan ook bij Ajax best wel snel weer iets worden. Maar het gaat mij meer dat dit gewoon geruisloos passeert. Het is zowel fascinerend als ongelooflijk.”

Wijffels stipt aan dat Roger Schmidt ‘op de brandstapel moest’ toen hij in de zomer van 2021 als nieuwe trainer van PSV zei dat de Eindhovenaren minder kans op de landstitel hadden dan Ajax.

De journalist vindt de uitspraak van Kroes aan de andere kant ook wel moedig. “Want bij Feyenoord hebben ze nooit durven zeggen: ‘Wij doen niet mee.’ Alleen, Feyenoord was nooit de rijkste, maar Ajax wel. Dat blijft natuurlijk boven water staan. Eigenlijk kan dat echt niet in de Nederlandse verhoudingen, maar het gebeurt.”

