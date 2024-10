Grote tegenvaller voor PSV en Peter Bosz: basiskracht valt geblesseerd uit tegen AZ

Jerdy Schouten is zaterdagavond geblesseerd uitgevallen in de topper tussen AZ en PSV. De middenvelder van de Eindhovenaren greep vlak voor rust naar zijn knieholte, na een duel met Denso Kasius. Na de rust bleef Schouten in de kleedkamer achter, en verving Armando Obispo hem.

Na een duel met Kasius, waarin niets aan de hand leek, passte Schouten de bal naar een ploeegenoot. Vervolgens greep hij naar de achterkant van zijn knie.

Na enige tijd op het veld te zijn behandeld, liep hij naar de zijlijn om daar verder te worden behandeld. Niet lang daarna was het echter rust, waardoor Schouten niet meer het veld in kwam.

In de tweede helft bleef Schouten dus in de kleedkamer achter en verving Obispo hem. Hoe ernstig zijn blessure is, is nog niet bekend.

Afgelopen interlandperiode ontbrak Schouten nog bij het Nederlands elftal, vanwege een flinke botkneuzing in zijn knie. Of deze blessure daar ook iets mee te maken heeft, zal nog moeten blijken.

PSV staat op een 0-2 voorsprong tegen AZ. De doelpunten kwamen op naam van Luuk de Jong en Noa Lang.

Bovendien staat AZ met een man minder op het veld, na een vroede rode kaart voor Møller Wolfe. De Noor hield de doorgebroken Guus Til vast, en kon daardoor voortijdig de kleedkamer opzoeken.