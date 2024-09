Het is nog onzeker waar het Europa League-duel van Ajax met FC RFS gespeeld gaat worden. Ajax Fanfare schrijft op X dat er mogelijk wordt uitgeweken naar een andere stad of zelfs ander land.

“Update FC RFS - Ajax: Het is nog niet bekend waar de wedstrijd in januari gespeeld wordt”, schrijft het account, dat zich inzet voor de belangen van Ajax-supporters. “Mogelijk vindt deze niet plaats in Riga, maar wordt er uitgeweken.”

“Dit kan ook een ander land zijn. We raden supporters dan ook aan om nog te wachten met het boeken van reizen. De update en deze nieuwe informatie is uit het overleg gekomen dat vandaag (donderdag, red.) heeft plaatsgevonden met FC RFS. Zodra er weer een update is wordt die zo snel mogelijk gedeeld.”

Een precieze reden voor de onzekerheid over de speellocatie is niet opgegeven. Mogelijk heeft het te maken met het winterweer. In Riga is het in januari gemiddeld tussen de -3 en -7 graden, wat een grote invloed kan hebben op de wedstrijd.

Sommige supporters van Ajax zijn niet blij met het bericht. Meerdere fans geven aan al geboekt te hebben. “Waarom is dit niet eerder gecommuniceerd?”, schrijft iemand bijvoorbeeld. “Hier was ook al geboekt en het was niet eens goedkoop. Hoe gaan we dit oplossen?”

Het duel met RFS is de een na laatste Europa League-wedstrijd die nu op het programma staat voor Ajax. Na de wedstrijd tegen de Letten staat alleen nog het treffen met Galatasaray in de Johan Cruijff ArenA op het programma.

Ajax begint zijn Europa League-campagne op 26 september met een thuiswedstrijd tegen een andere Turkse topclub: Besiktas. Daarna wachten Slavia Praag (uit), FK Qarabag (uit), Maccabi Tel Aviv (thuis), Real Sociedad (uit) en Lazio (thuis), voordat RFS-uit op het programma staat.