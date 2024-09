Tomasz Kaczmarek, die door de schorsing van hoofdtrainer Carl Hoefkens zondag de leiding had bij NAC Breda, begrijpt niets van de strafschop die Feyenoord zondag kreeg tegen zijn ploeg. De assistent-trainer van de Bredanaars is ervan overtuigd dat zijn ploeg in een dergelijke situatie nooit een strafschop zou hebben gekregen.

NAC creëerde weinig in De Kuip, maar hield lange tijd de spanning in de wedstrijd, nadat Ayase Ueda de Rotterdammers na een half uur op voorsprong had gezet. Na ruim zeventig minuten gooide Quinten Timber de wedstrijd vanaf elf meter in het slot na een makkelijk gegeven strafschop.

De bal werd tegen de arm van de vallende Leo Greiml aangeschoten, waarna arbiter Sander van der Eijk naar de stip wees. De VAR greep daarna ook niet meer in, wat leidde tot onbegrip bij de staf van NAC.

“De wedstrijd viel in het slot door de penalty, die nogal discutabel was”, reageerde Kaczmarek na afloop voor de camera van ESPN. “De scheidsrechter zei zelf dat hij twijfelde. Als het andersom is, zouden wij hem niet meekrijgen, denk ik.”

“Als je twijfelt, dan moet je niet een beslissing nemen die de wedstrijd op slot gooit”, gaat de geïrriteerde Kaczmarek verder. Verder vond hij dat zijn ploeg aardig mee kon met Feyenoord, dat lange tijd op zoek moest naar de beslissing in de wedstrijd.

“We konden goed meekomen, maar moeten voorin nog moediger en wilskrachtiger zijn. Het enige dat ertoe deed, is dat we een resultaat zouden halen”, verklaarde hij. Voor Leo Sauer was het ook een bijzondere wedstrijd, daar hij het opnam tegen zijn eigenlijke werkgever.

“Ja, het was moeilijk voor ons”, reageerde de Slowaak na afloop. “Feyenoord is goed aan de bal, dan vreet het verdedigen al een hoop energie. Dat maakt het moeilijk om aanvallend wat te doen. Ik was zelf ook vrij moe, maar dat zal wel beter worden.”