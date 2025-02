'Grootste talent van België' gaat interlands namens een ander land spelen

Konstantinos Karetsas kiest voor een interlandcarrière namens Griekenland. Dat laat de zeventienjarige middenvelder van KRC Genk maandagavond weten via Instagram. Afgelopen week was Boskamp nog lovend over Karetsas.

“Het grootste talent, we weten nog niet of hij voor België gaat spelen, is Karetsas. Een Griekse jongen die bij Genk speelt. Ik hoop dat hij voor België gaat spelen. Hij speelt wel in de jeugdelftallen en is hier geboren”, zei Boskamp in zijn eigen podcast met Nicky van der Gijp.

Van der Gijp junior stelde Boskamp de vraag of Karetsas een groter talent is dan Ajacieden Jorthy Mokio, Rayane Bounida en Mika Godts. “Ja. Hij is zo goed, niet normaal voor iemand van zeventien jaar.”

Nog geen week later stelt Karetsas zijn grote fan teleur. “Na veel bezinning heb ik ervoor gekozen om Griekenland te vertegenwoordigen. Deze keuze heb ik gemaakt met mijn hart en heeft niets te maken met toekomstige kansen.”

“Ik ben blij dat ik mijn besluit heb genomen en wil me nu focussen op het schrijven van een mooi verhaal met Griekenland”, aldus Karetsas, die in Genk geboren is. Tijdens de vorige interlandperiode maakte hij nog deel uit van België Onder 21.

Karetsas is de KBVB dankbaar voor zijn mooie jaren als Rode Duivel. “Ik waardeer de inzet van de Belgische voetbalbond ten zeerste en dit besluit betekent niet dat ik me minder Belg voel.”

Karetsas is een linksbenige aanvallende middenvelder. Tot dusver speelde hij 1.486 minuten in de hoofdmacht van Genk, verdeeld over 31 officiële wedstrijden. Daarin was Karetsas goed voor twee doelpunten en vijf assists.