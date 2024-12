Grootmacht denkt aan ruildeal voor Ryan Gravenberch, maar Liverpool peinst er niet over

Ryan Gravenberch zit goed op zijn plaats bij Liverpool. De Duitse tak van Sky Sport meldt woensdag dat de middenvelder, die dit seizoen in grootse vorm verkeert, niet van plan is om Liverpool in de winterse transferperiode of de zomer van 2025 te verlaten.

Gravenberch is onder manager Arne Slot een vaste waarde bij Liverpool en heeft een groot aandeel in de koppositie in de Premier League. De Oranje-international wil met the Reds om de prijzen strijden en heeft derhalve geen interesse in een tussentijdse transfer.

In diverse Spaanse media dook het verhaal op dat Real Madrid Aurélien Tchouaméni wil betrekken in een ruildeal met Gravenberch. De Champions League-winnaar zou daarnaast nog eens dertig miljoen euro overmaken op de rekening van Liverpool.

Florian Plettenberg van Sky Deutschland verzekert woensdag op X dat Liverpool niet van plan is om mee te werken aan een dergelijke ruildeal. Tchouaméni is al vaker met de Engelse lijstaanvoerder in verband gebracht, maar staat momenteel niet op het lijstje van Slot.

Gravenberch is niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Liverpool, dat woensdagavond in de kwartfinale van de EFL Cup aantreedt tegen Southampton. De voormalig Ajacied kwam tot dusver dit seizoen tot vijftien duels in de Premier League en zes optredens in de Champions League.

Rafael van der Vaart is een groot bewonderaar van Gravenberch, een mening die wordt gedeeld door Steve Nicol. De oud-verdediger, die viermaal kampioen werd met Liverpool, zei onlangs bij de Engelse tak van ESPN dat het team van Slot zonder Gravenberch niet bovenaan had gestaan in de Premier League.

Gravenberch beschikt over een contract tot medio 2028 bij Liverpool, dat in 2023 40 miljoen euro voor hem neerlegde. Onder Jürgen Klopp was de Nederlander nog geen vaste waarde, maar sinds de komst van Slot is Gravenberch een niet meer weg te denken pion op het middenveld.