Groot nieuws over FC Twente-talisman Sem Steijn aanstaande

FC Twente en Sem Steijn zijn nagenoeg akkoord over een nieuwe verbintenis voor de 23-jarige smaakmaker, zo weet RTV Oost. Steijn beschikte over een contract tot de zomer van 2025 met een optie voor een extra seizoen, maar beide partijen zijn dus tot een hernieuwde overeenkomst gekomen. Over de afgesproken voorwaarden is vooralsnog weinig bekend, terwijl ook een teamgenoot van Steijn een nieuw contract gaat ondertekenen.

De zoon van Sparta-trainer Maurice Steijn is al anderhalf jaar lang dé talisman van Twente. Vorig seizoen sloot hij af met zeventien doelpunten in vierendertig Eredivisie-wedstrijden en sinds de zomer staat de teller alweer op twaalf uit vijftien.

Nagaande dat de Tukkers Steijn in de zomer van 2022 transfervrij oppikten, is de aanvallende middenvelder een absolute topaankoop gebleken. Komende zomer lonkt, ondanks de nieuwe verbintenis, een flinke stap hogerop.

Tot wanneer Steijn tekent en of er afspraken gemaakt zijn over een eventuele transfer is dus vooralsnog onbekend. Mogelijk kan hij voor een vast bedrag vertrekken.

Michal Sadílek

Ook voor Michal Sadílek ligt een nieuw contract klaar. De Tsjechische middenvelder gaat zijn verbintenis met een jaar verlengen.

"Sadilek en FC Twente zaten de afgelopen weken in een ingewikkelde impasse", schrijft RTV Oost over de onderhandelingen. "FC Twente kon en wilde niet aan de financiële voorwaarden voldoen van de middenvelder. Technisch directeur Arnold Bruggink stond om die reden open voor een winterse verkoop van Sadilek, die anders komende zomer gratis de Grolsch Veste zou verlaten."

Uiteindelijk komen club en speler er toch uit, waarbij Twente aangeeft dat 'Sadílek water bij de wijn heeft gedaan'. "Op dit moment worden de laatste handtekeningen gezet."