Groep Nederlanders valt pub met Engelsen aan en deelt rake klappen uit

Een groep Nederlandse fans heeft zich woensdagmiddag misdragen. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat een mensen met een oranje shirt aan een kroeg in Dortmund aanvallen die gevuld lijkt met Engelsen.

Uit de captions van diverse pagina’s die de beelden delen, waaronder Casual Ultra Official, blijkt dat Nederlanders een groep Engelsen aanvallen in een pub.

“We ontvangen meldingen van meerdere incidenten in Dortmund. Er zijn vandaag veel hooligangroepen van verschillende Nederlandse clubs aanwezig”, zo schrijft de pagina Voetbal Ultra’s.

Netherlands fans attacking a pub full of England fans before the match today... ???????????????????? pic.twitter.com/7GE8cJ4WlZ — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) July 10, 2024

Op beelden in handen van GruppaOF is te zien dat de Duitse ME in actie moet komen om de Nederlandse fans te verdrijven. Het is vooralsnog onduidelijk of er aanhouding zijn verricht en of er gewonden zijn gevallen.

